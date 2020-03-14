Россия закрывает для иностранцев сухопутные границы

Исключение будет сделано для граждан Белоруссии, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Соответствующее поручение было дано по итогам совещания, которое состоялось 12 марта, сообщается в субботу на сайте правительства РФ. С 16 марта Россия ограничивает регулярное авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией, кроме рейсов между столицами этих государств, осуществляемых через терминал F московского аэропорта Шереметьево.

Ранее РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Испанией, Италией и Францией.

Граница с Эстонией не закрыта, но на ее пересечение уходит больше времени

Департамент полиции и погранохраны (ППА) просит пересекающих границу людей учитывать, что на процедуру пересечения будет уходить больше времени, чем обычно, так как начиная с сегодняшней ночи, ППА фиксирует помимо стандартной информации данные о маршруте и возможном контакте с инфекционно опасными людьми.

Полиция обращает внимание, что при въезде в Эстонию, человек должен предоставить данные о своем маршруте, сообщить, с кем он путешествует, также сообщить о возможных контактах с людьми, которые являются инфекционно опасными, и о том, были ли у человека в последние дни симптомы вирусного заболевания.

Такого рода данные собираются у людей, которые приезжают в Эстонию в Таллиннском аэропорту, в портах, в пограничных пунктах на восточной границе, а также в пограничных пунктах Икла и Валга на эстонско-латвийской границе. Данные спрашиваются на основе анкеты. Если возникнет необходимость, то человеку могут задать дополнительные вопросы.