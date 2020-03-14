Россия закрывает для иностранцев сухопутные границы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 15 марта временно приостановить пропуск через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы иностранных граждан, въезжающих в РФ для туристических, учебных, рабочих и частных целей, пишет Newsru.
Исключение будет сделано для граждан Белоруссии, а также членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания, которое состоялось 12 марта, сообщается в субботу на сайте правительства РФ. С 16 марта Россия ограничивает регулярное авиасообщение со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией, кроме рейсов между столицами этих государств, осуществляемых через терминал F московского аэропорта Шереметьево.
Ранее РФ ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Германией, Испанией, Италией и Францией.
Граница с Эстонией не закрыта, но на ее пересечение уходит больше времени
Департамент полиции и погранохраны (ППА) просит пересекающих границу людей учитывать, что на процедуру пересечения будет уходить больше времени, чем обычно, так как начиная с сегодняшней ночи, ППА фиксирует помимо стандартной информации данные о маршруте и возможном контакте с инфекционно опасными людьми.
Полиция обращает внимание, что при въезде в Эстонию, человек должен предоставить данные о своем маршруте, сообщить, с кем он путешествует, также сообщить о возможных контактах с людьми, которые являются инфекционно опасными, и о том, были ли у человека в последние дни симптомы вирусного заболевания.
Такого рода данные собираются у людей, которые приезжают в Эстонию в Таллиннском аэропорту, в портах, в пограничных пунктах на восточной границе, а также в пограничных пунктах Икла и Валга на эстонско-латвийской границе. Данные спрашиваются на основе анкеты. Если возникнет необходимость, то человеку могут задать дополнительные вопросы.
Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна сказал, что ППА делает всё возможное, чтобы воспрепятствовать распространению вируса. «Уже в течение недели мы ввели на границе дополнительные действия. Теперь, исходя от решения правительственной комиссии, мы увеличиваем их. Дополнительный контроль и сбор данных на границе означает для людей, которые прибывают в Эстонию, что на проведение этих процедур необходимо время. В результате могут возникнуть очереди, но мы всё делаем для того, чтобы защитить здоровье людей Эстонии».