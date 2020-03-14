В Выру закрыли крупный торговый центр: его работники могли контактировать с зараженными

Менеджер магазина Райго Пильт сказал, что вероятность распространения коронавируса в магазине низкая, но персонал, скорее всего, вступал в контакт с людьми, которые были инфицированы вирусом. По крайней мере, один сотрудник сказал, что он плохо себя чувствует и поэтому остался дома.

«Подозрение довольно мало, потому что на момент контакта не было никаких признаков, о которых предупреждал Департамент здоровья. Когда появились признаки, человек остался дома. Но лучше перебдеть, чем сожалеть, это скорее профилактика», - сказал Пильт.

Поскольку Департамент здоровья известил, что в течение трех дней вирус на поверхностях должен погибнуть, магазин также закрыт на три дня.