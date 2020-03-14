В Выру закрыли крупный торговый центр: его работники могли контактировать с зараженными

Расположенный в Выру торговый центр Kagukeskus было решено закрыть не менее чем на три дня, чтобы предотвратить распространение коронавируса, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Менеджер магазина Райго Пильт сказал, что вероятность распространения коронавируса в магазине низкая, но персонал, скорее всего, вступал в контакт с людьми, которые были инфицированы вирусом. По крайней мере, один сотрудник сказал, что он плохо себя чувствует и поэтому остался дома.
«Подозрение довольно мало, потому что на момент контакта не было никаких признаков, о которых предупреждал Департамент здоровья. Когда появились признаки, человек остался дома. Но лучше перебдеть, чем сожалеть, это скорее профилактика», - сказал Пильт.
Поскольку Департамент здоровья известил, что в течение трех дней вирус на поверхностях должен погибнуть, магазин также закрыт на три дня.
«В эти три дня, когда бактерия еще жива, хорошо, чтобы комнаты были пусты. Потом посмотрим дальше, целесообразно ли открывать двери или разумнее будет дать людям сидеть дома», - добавил Пильт.