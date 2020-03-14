США распространили запрет на въезд из Европы на Великобританию и Ирландию

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии. Об этом сообщил американский вице-президент Майкл Пенс.
В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в этих странах.
Ранее ограничение было введено в отношении 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону.
Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, сообщает ТАСС. Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.
В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.