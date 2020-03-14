США распространили запрет на въезд из Европы на Великобританию и Ирландию

В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в этих странах.

Ранее ограничение было введено в отношении 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, сообщает ТАСС. Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.