Сб, 14.03.2020
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США распространили запрет на въезд из Европы на Великобританию и Ирландию

The Statue of Liberty is seen as the Cunard cruise liner RMS Queen Mary 2 arrives in New York after passing under the Verrazano bridge, finish line of The Bridge 2017, a transatlantic race between the cruise liner RMS Queen Mary 2 and the world's fastest Ultim trimarans from Saint-Nazaire to New York City on July 1, 2017. The Queen Mary 2, one of the world's largest passenger ships, sailed into New York at dawn Saturday ahead of a quartet of trimarans in a race that began on the French Atlantic coast.The event, dubbed "The Bridge 2017 Centennial", marks the first landing in France of US troops during World War I in June 1917. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE

ФОТО: LOIC VENANCE / AFP

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии. Об этом сообщил американский вице-президент Майкл Пенс.

В свою очередь и.о. министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что такое решение принято в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом в этих странах.

Ранее ограничение было введено в отношении 26 европейских стран, входящих в Шенгенскую зону.

Президент США Дональд Трамп заявил, что всего в стране погибли от коронавируса 50 человек, сообщает ТАСС. Он добавил, что сам сдал тест на заболевание, но результатов пока нет.

В пятницу американский президент Дональд Трамп ввел в США общенациональный режим чрезвычайной ситуации для борьбы с распространением коронавируса, о пандемии которого в среду объявила ВОЗ.

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