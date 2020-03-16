Хорошая новость: Bolt Food начинает доставлять на дом продукты из магазинов

Компания Bolt Food сегодня начала доставку продуктов на дом. Первым к услуге присоединился продуктовый магазин Westmani Äri, и вскоре к платформе будут добавлены другие продуктовые магазины.
«Мы находимся в новой для всех ситуации, когда услуги доставки товаров из магазинов перегружены. Мы хотим помочь обеспечить, чтобы все необходимые товары доходили до людей даже в ситуации, когда невозможно покинуть дом. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить список магазинов», - прокомментировал Максим Милашенко, генеральный директор Eesti Bolt Food.
Клиенты могут заказать все основные продукты, включая фрукты и овощи, яичные и молочные продукты, мясные продукты, сухие продукты и предметы домашнего обихода. Вскоре к платформе будут добавлены продуктовые магазины Selver и Stockmann.
Чтобы сделать заказ из продуктового магазина, необходимо загрузить на свой смартфон приложение Bolt Food, доступное как в Google Play, так и в App Store. Заказ из магазина работает так же, как заказ из ресторанов - выбрать название нужного вам магазина из приложения и товары. Перед подтверждением заказа приложение покажет цену заказа и примерное время доставки. Чтобы оплатить заказ, надо ввести данные своей банковской карты в приложение.