Хорошая новость: Bolt Food начинает доставлять на дом продукты из магазинов

«Мы находимся в новой для всех ситуации, когда услуги доставки товаров из магазинов перегружены. Мы хотим помочь обеспечить, чтобы все необходимые товары доходили до людей даже в ситуации, когда невозможно покинуть дом. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее расширить список магазинов», - прокомментировал Максим Милашенко, генеральный директор Eesti Bolt Food.

Клиенты могут заказать все основные продукты, включая фрукты и овощи, яичные и молочные продукты, мясные продукты, сухие продукты и предметы домашнего обихода. Вскоре к платформе будут добавлены продуктовые магазины Selver и Stockmann.