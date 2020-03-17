Переживающие трудный период предприниматели надеются на первый спасательный круг

Помощи у государства уже попросили секторы размещения и обслуживания, которые в кризисной ситуации первыми получили удар, например, вчера Tallink сообщил, что временно закрывает три из четырех своих гостиниц. По словам представителя Союза турфирм, объединяющего туристические предприятия Эстонии, туристический сектор, падая вниз, достиг нулевой отметки, где фирмы терпят только убытки, намечается сокращение нагрузки на работников и сокращения. «В среднем снижение оборота у членов союза составляет 70-90 процентов, у некоторых предприятий оборот упал на 100 процентов. Занимаемся возвращением клиентов домой, а отправка в путешествия осталась в прошлом».

Первый пакет помощи государства связан с возникшим шоком на рынке, который произошел из-за резкого падения оборота, а приоритетом является воздержание от сокращения работников. Готовящаяся в сотрудничестве между Министерством экономики и коммуникаций, Министерством финансов и Министерством социальных дел помощь будет сосредоточена на помощи оказавшимся в сложном положении предприятиям в плане краткосрочного контроля за расходами и проблемами рабочей силы и ликвидности. «У нас есть четкий план и сейчас мы работаем над его деталями. Первый пакет связан с возникшим на рынке шоком», - описал вице-канцлер Луби. Он добавил, что как первый пакет, так и последующие запланированные пакеты имеют краткосрочный характер и, прежде всего, касаются рабочей силы. Вице-канцлер отметил, что делается все возможное, чтобы работники могли остаться на работе, а предприятиям не пришлось обдумывать другие альтернативы.

«У нас в плане увеличить возможности Kredex в сотрудничестве с банками, чтобы пойти навстречу предприятиям и решить проблемы ликвидности. Сейчас фокус сосредоточен на краткосрочном пакете: как продержаться следующие несколько недель до полутора месяцев», - сказал он.

Луби подчеркнул, что основной посыл министерства заключается в том, что при каждом будущем введении ограничений со стороны государства нужно учитывать экономическое влияние: «Конечно, здоровье населения является приоритетом, но мы должны смотреть, чтобы не перекрыть кислород экономике. Товарообмен должен происходить. Если мы его перекроем, то положение маленькой страны будет плохим. Сейчас такие распоряжения не даются».

Министерство хочет, чтобы первый пакет был обнародован на этой неделе: «Работа над долгосрочными мерами идет, и надеемся ее завершить в ближайшее время. Нужно как можно быстрее запустить шоковые методы, но у нас есть большой выбор альтернатив в виде дальнейших шагов».

Стоимость первого пакета, по словам Луби, пока оценить невозможно: «Вы выбрали ту стратегию, что нужно быть готовыми ко всему. Сотрудничаем с предприятиями, и пакет будет отвечающий потребностям ликвидности».

Кроме Кассы страхования от безработицы министерство сотрудничает с Налогово-таможенным департаментом, чтобы поддержать способность предприятий платить налоги: «Мы говорили с налоговиками, и они говорят, что готовы общаться с каждым предприятием и находить гибкие решения».

Руководитель Торгово-промышленной палаты Майт Пальтс сказал, что предпринимателям важно, чтобы решения появились как можно быстрее: «Ситуация сложная и меняется каждый час. Сейчас важно, чтобы заявления были ясными и едиными». Например, вчера были запущены лженовости о введении ограничения на торговлю алкоголем и запрете на передвижение в Харьюмаа. Поскольку каждая новость в кризисное время влияет на решения потребителей, нужно всячески избегать распространения ложной информации.

По словам Пальтса, поставлен четкий приоритет – обеспечение медицинскими услугами и доставка медицинских принадлежностей нуждающимся в помощи. Но самой большой проблемой для предпринимателей сейчас является рабочая сила: «Когда оборот падает до нуля, нужно решать, что делать с работниками». Именно в этой области предприятия ждут помощи от государства. И главный экономист банка Luminor Тыну Пальм, представив вчера экономический прогноз, подчеркнул, что сокращений нужно избежать любой ценой: «Ясно, что цифры экономического роста в этом году окажутся отрицательными, но чтобы избежать еще более худшего важно, чтобы частный сектор не потерял работников. Если люди станут безработными, снизится потребление, а влияние на экономику окажется еще более продолжительным».

И в соседних странах идет работа по смягчению влияния на экономику. Например, министр финансов Латвии Янис Рейрс сообщил вчера, что предпринимателям планируется предоставить отпуск от налогов на срок года, но взвешивается возможность продлить его до трех лет.