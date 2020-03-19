Галерея ⟩ В Таллинне открылся мобильный пункт для сдачи пробы на коронавирус

Первый drive-in пункт для взятия проб на коронавирус открылся в пятницу в Таллинне рядом с Певческим полем. А в ближайшие дни подобные мобильные пункты появятся в Тарту, Пярну, Курессааре, Вильянди, Нарве, Пайде, Кохтла-Ярве.

Также в ближайшие дни станет доступна услуга тестирования на дому.

При заболевании люди должны связаться со своим семейный врачом, который оценит необходимость тестирования, согласно протоколу Департамента здоровья. Если анализ нужен, то врач выпишет дигитальное направление. После чего пациент позвонит в специальный центр тестирования и договорится о точном времени и месте для сдачи пробы. Проба из носа берется на основании направления семейного врача и ИД-карты. О результате теста будут сообщать пациенту по телефону в течение одного рабочего дня.

При появлении таких симптомов, как кашель и высокая температура, нужно позвонить семейному врачу или на инфолинию семейных врачей 1220 и следовать полученным рекомендациям. С вопросами о коронавирусе можно круглосуточно обращаться по бесплатному инфономеру центра тревоги 1247. В больницах и социальных учреждениях со вчерашнего можно по телефону общаться с душепопечителем.