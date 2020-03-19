Из-за коронавируса США фактически завершили маневры Defender Europe 2020

Маневры Defender Europe 2020, для которых американские силы перебрасывались в Европу, на сегодняшний момент из-за пандемии коронавируса COVID-2019 фактически завершены, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель пресс-службы командования американской армии в Европе.
"Делается совсем немного, все отменено", - сказал собеседник агентства, также добавил, что новые участники учений в Германию больше не прибывают.
"Наоборот, они уезжают назад", - сказал военный.
Согласно первоначальным планам, участие в маневрах должны были принять почти 40 тысяч военнослужащих США и других стран, причем для учений из США в Европу было решено перебросить около 20 тысяч бойцов. Это должны было стать самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений.