В России начали испытания вакцины против коронавируса

"При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных", - поясняет Роспотребнадзор. Испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Накануне стало известно, что российские ученые сумели полностью расшифровать первый полный геном коронавируса, полученный от пациента. Это поможет понять эволюцию вируса и динамику распространения, а также поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Полученная российскими учеными информация направлена в базу данных ВОЗ для того, чтобы к ней получили доступ прочие исследовательские группы.