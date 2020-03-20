В России начали испытания вакцины против коронавируса

Роспотребнадзор начал испытания вакцины против нового коронавируса. Как сообщается на сайте ведомства, экспертам ГНЦ ВБ "Вектор" удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, пишет Newsru.com.
"При разработке новых вакцин в современной биологии необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных", - поясняет Роспотребнадзор. Испытания призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины. Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.
Накануне стало известно, что российские ученые сумели полностью расшифровать первый полный геном коронавируса, полученный от пациента. Это поможет понять эволюцию вируса и динамику распространения, а также поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса. Полученная российскими учеными информация направлена в базу данных ВОЗ для того, чтобы к ней получили доступ прочие исследовательские группы.
Разработку вакцины против COVID-19 ведут несколько исследовательских групп. Помимо российских ученых, этой работой занимаются ученые в Китае, США и Италии. Ранее о начале первых клинических испытаний вакцины сообщила Всемирная организация здравоохранения. Это произошло всего два месяца спустя после того, как ученым удалось исследовать генетическую последовательность вируса. Однако широкого распространения вакцины следует ждать не ранее чем через 12-18 месяцев.