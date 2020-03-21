Мойте руки ⟩ Самые грязные поверхности, с которыми нужно быть особенно острожными

Мытье рук - лучший способ защитить себя от болезнетворных микроорганизмов, а чтобы мытье было наиболее эффективным, стоит узнать, на каких поверхностях затаились самые опасные вирусы, пишет Kodustiil.
В период пандемии стоит обратить на гигиену рук особо пристальное внимание. Поверхности, к которым ежедневно прикасаются сотни рук, могут быть опасным источником заражения.
Reader's Digest составил список из десяти самых опасных зон, поверхностей и предметов, после соприкосновения с которыми нужно срочно и особенно тщательно мыть руки.
- Наличные деньги
- Поручни и дверные ручки
- Меню в ресторанах
- Все предметы в кабинетах врачей и залах ожидания
- Домашние животные
- Экраны дигитальных гаджетов
- Разделочные доски и кухонные приборы
- Чужие карандаши и авторучки
- Дозаторы мыла
- Все предметы в городском транспорте, а также на станциях и вокзалах