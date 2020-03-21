Сб, 21.03.2020
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Мойте руки ⟩ Самые грязные поверхности, с которыми нужно быть особенно острожными

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ФОТО: Shutterstock

Мытье рук - лучший способ защитить себя от болезнетворных микроорганизмов, а чтобы мытье было наиболее эффективным, стоит узнать, на каких поверхностях затаились самые опасные вирусы, пишет Kodustiil

В период пандемии стоит обратить на гигиену рук особо пристальное внимание. Поверхности, к которым ежедневно прикасаются сотни рук, могут быть опасным источником заражения.

Reader's Digest составил список из десяти самых опасных зон, поверхностей и предметов, после соприкосновения с которыми нужно срочно и особенно тщательно мыть руки.

  • Наличные деньги
  • Поручни и дверные ручки
  • Меню в ресторанах
  • Все предметы в кабинетах врачей и залах ожидания
  • Домашние животные
  • Экраны дигитальных гаджетов
  • Разделочные доски и кухонные приборы
  • Чужие карандаши и авторучки
  • Дозаторы мыла
  • Все предметы в городском транспорте, а также на станциях и вокзалах

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