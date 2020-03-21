Видео ⟩ Юри Ратас: до конца чрезвычайного положения живем по шести правилам

«Сможем ли мы победить злостный коронавирус, зависит, в первую очередь, от каждого из нас. Если вам кажется, что еще нет ничего страшного и уж вас болезнь точно минует, то нет: думая так, вы способствуете распространению вируса», - говорит Ратас в видеообращении.

Премьер-министр отметил, что понимает, как людям хочется жить нормальной жизнью, но призвал приложить все усилия, чтобы до конца чрезвычайного положения жить по шести правилам:

1. Мы следим за здоровьем. В том числе близких.

2. Приболев, мы остаемся дома и следуем указаниям нашего семейного врача.

3. Мы проводим наше свободное время только с нашей семьей, а не в большой компании.

4. Передвигаясь, мы держимся на расстоянии 1-2 метров от других. В том числе на природе.

5. На каждом шагу мы соблюдаем правила гигиены. Так мы бережем других.

6. Мы следуем указаниям наших медицинских работников. Особенно тем, которые касаются наиболее уязвимых наших соотечественников.