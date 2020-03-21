Сб, 21.03.2020
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Всё ⟩ Жителям Латвии запрещен въезд в Турцию

Иллюстративное фото

ФОТО: MURAD SEZER / REUTERS

В субботу, 21 марта, в 17 часов для жителей Латвии будет закрыта государственная граница Турции, и последний репатриационный рейс из Стамбула в Ригу состоится 23 марта, сообщил агентству LETA представитель Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

Он сказал, что МИД только что получил решение Турции о запрете на въезд, который вступает в силу с 17 часов сегодняшнего дня.

По словам Бекериса, это неожиданная новость, так как планировалось использовать Турцию для транзита людей из Азии. К сожалению, Латвия внесена в список стран, жителям которых в Турцию въезд запрещен. 

Он призвал латвийцев по мере возможности сегодня до 17 часов прибыть в Турцию и собраться в Стамбуле, откуда 23 марта будет отправлен последний репатриационный рейс. Билеты на этот рейс пока доступны.

МИД организует свою дальнейшую работу по репатриации через другие города и страны. 

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