Сб, 21.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу
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Эстония и Финляндия учредят совместную рабочую группу по борьбе с последствиями вируса

Видеоконференция глав МИДов Эстонии и Финляндии

ФОТО: Välisministeerium

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и его финский коллега Пекка Хаависто в ходе состоявшейся в субботу видеоконференции решили сформировать совместную эстонско-финскую рабочую группу, задачей которой будет картографирование порождаемых распространением коронавируса проблем и принятие совместных мер по их решению, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.

«Дружеские отношения Эстонии и Финляндии не должны прерываться и в условиях коронакризиса. Мы обсудили различные варианты решения проблем, как совместными усилиями можно было бы справиться с последствиями пандемии. Теперь совместная рабочая группа должна сформулировать свои предложения», - сообщил Рейнсалу, отметив, что основным поводом принятия такого решения стало вводимое Финляндией ограничение на маятниковую миграцию для работающих в Финляндии эстонцев.

Министры иностранных дел двух стран обсудили ряд других, важных для обеих стран тем — функционирование транспорта, меры по охране здоровья населения своих стран, шаги по предотвращению распространения вируса.

Министры пожелали двум братским народам сил и твердости духа в борьбе с коронавирусом. В видеоконференции приняли участие также представители министерств внутренних дел и социального обеспечения Эстонии и Финляндии.

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