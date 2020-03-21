Эстония и Финляндия учредят совместную рабочую группу по борьбе с последствиями вируса

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и его финский коллега Пекка Хаависто в ходе состоявшейся в субботу видеоконференции решили сформировать совместную эстонско-финскую рабочую группу, задачей которой будет картографирование порождаемых распространением коронавируса проблем и принятие совместных мер по их решению, сообщила BNS пресс-служба МИД Эстонии.
«Дружеские отношения Эстонии и Финляндии не должны прерываться и в условиях коронакризиса. Мы обсудили различные варианты решения проблем, как совместными усилиями можно было бы справиться с последствиями пандемии. Теперь совместная рабочая группа должна сформулировать свои предложения», - сообщил Рейнсалу, отметив, что основным поводом принятия такого решения стало вводимое Финляндией ограничение на маятниковую миграцию для работающих в Финляндии эстонцев.
Министры иностранных дел двух стран обсудили ряд других, важных для обеих стран тем — функционирование транспорта, меры по охране здоровья населения своих стран, шаги по предотвращению распространения вируса.
Министры пожелали двум братским народам сил и твердости духа в борьбе с коронавирусом. В видеоконференции приняли участие также представители министерств внутренних дел и социального обеспечения Эстонии и Финляндии.