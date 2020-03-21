Эстония и Финляндия учредят совместную рабочую группу по борьбе с последствиями вируса

«Дружеские отношения Эстонии и Финляндии не должны прерываться и в условиях коронакризиса. Мы обсудили различные варианты решения проблем, как совместными усилиями можно было бы справиться с последствиями пандемии. Теперь совместная рабочая группа должна сформулировать свои предложения», - сообщил Рейнсалу, отметив, что основным поводом принятия такого решения стало вводимое Финляндией ограничение на маятниковую миграцию для работающих в Финляндии эстонцев.