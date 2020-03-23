Юрист объсняет, что делать, если вас уведомили о сокращении, снижении зарплаты или неоплачиваемом отпуске

Если работодатель не может в течение определенного периода выплатить работнику оговоренную или среднюю зарплату, стороны могут между собой договориться также об изменении размера зарплаты. Таким образом, работодатель должен решить, на каких условиях он сможет продолжить трудовые отношения, и обсудить этот вопрос с работниками. В то же время работник должен подумать, какое решение является в данном случае для него наилучшим - продолжение трудового договора, однако с меньшей зарплатой или нагрузкой, или же сокращение.

Чрезвычайное положение является сложным для всех, и в определенных случаях решения нужно принимать быстро. Убедительно просим работодателей и работников принять во внимание тот факт, что с учетом нынешней ситуации сторонам следует обсудить все возникшие вопросы и прийти к разумному соглашению, удовлетворительному для обеих сторон. Если работодатель не может в течение определенного периода выплатить работнику оговоренную зарплату, стороны могут между собой договориться также об изменении размера зарплаты.

Может ли работодатель по причине чрезвычайного положения снизить зарплату со следующего дня?

Отвечает Греэте Каар: для изменения заработной платы в настоящее время существует две возможности – по соглашению сторон согласно статье 12 ЗТД или работодателем в одностороннем порядке согласно статье 37 ЗТД.

Согласно статье 12 ЗТД, трудовой договор может быть изменен в любое время, если стороны так договорятся. Таким образом, работник и работодатель могут договориться, что зарплата работника будет изменена на следующий день. Если работник не согласен, работодатель не может в одностороннем порядке снизить заработную плату со следующего дня.

На основании ст. 37 ЗТД работодатель может уменьшить вознаграждение за труд на срок до трех месяцев (до минимальной ставки оплаты труда 584 евро или 3,48 евро в час), если по непредвиденным экономическим обстоятельствам, не зависящим от работодателя, он не может предоставлять работнику работу в оговоренном объеме и платить оговоренную зарплату.

Часть 4 статьи 37 ЗТД устанавливает, что работодатель должен предупредить о планируемом уменьшении вознаграждения за труд доверенное лицо работников или, при его отсутствии, самих работников не менее чем за 14 календарных дней. В течение этих 14 календарных дней работник имеет возможность высказать свое мнение, а также подумать в отношении себя о том, устраивает ли его работать в дальнейшем за меньшую зарплату.

Если работника это не устраивает, он может отказаться от своего трудового договора, но должен уведомить об этом не менее чем за пять рабочих дней (т.е. отказаться от трудового договора следует не менее чем за пять рабочих дней до вступления в силу сниженной заработной платы).