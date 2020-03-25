Ср, 25.03.2020
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Глава airBaltic на время кризиса отказался от зарплаты
В 2018 году она составила 578 490 евро

Глава airBaltic Мартин Гаусс.

ФОТО: Sander Ilvest

Президент и исполнительный директор латвийской авиакомпании airBaltic Мартин Гаусс заявил, что в условиях текущего кризиса, вызванного пандемией Covid-19, полностью отказывается от своей зарплаты, чтобы поддержать усилия предприятия по преодолению этой чрезвычайной ситуации, пишет Rus.TVNET.

"Начиная с апреля и до момента, когда мы сможем возобновить регулярные полеты, я отказываюсь от своей зарплаты. Члены и председатели совета и правления, а также руководители уже добровольно согласились на снижение своих зарплат на 20%", - завил он.

Согласно архиву агентства LETA, в 2018 году Гаусс заработал 1,302 млн евро. Судя по его декларации должностного лица за 2018 год, поданной Службе госдоходов, 578 490 евро составила его зарплата в airBaltic, а 669 436 евро он получил в виде премий. Еще 53 935 евро Гаусс  получил в виде компенсации от airBaltic по страхованию здоровья.

Как известно, airBaltic проводит сокращения работников и остановила закупку новых самолетов. 

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