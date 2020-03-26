В Elron сообщили об изменениях в расписании поездов

«Переход на летнее время обусловливает изменения в расписаниях движения международных поездов, что, в свою очередь вызывает необходимость в изменении расписания движения наших поездов. Несмотря на то, что в настоящее время ввиду пандемии коронавирусной инфекции отменены международные железнодорожные пассажирские перевозки, изменения все же будет необходимо внести, чтобы быть готовым к восстановлению движения пассажирских поездов в полном объеме», – сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

Изменения, обусловленные ремонтом железной дороги

В апреле Eesti Raudtee приступит к плановому ремонту железной дороги на участке Табивере-Тарту. «Работы по реконструкции железной дороги увеличат время прохождения поездами маршрута Таллинн-Тарту примерно на десять минут ввиду ограничения скорости движения», – пояснил Конго и сказал, что это относится ко всем поездам, следующим в восточном и юго-восточном направлении.

Хотя ремонт железной дороги доставляет неудобства пассажирам, он необходим для обеспечения в будущем качественного обслуживания и сокращения времени в пути.

Изменения в связи с чрезвычайной ситуацией

В связи с чрезвычайной ситуацией в стране количество железнодорожных пассажиров резко сократилось, что стало причиной увеличения интервалов между отправлениями поездов. «За последние две недели количество пассажиров сократилось на 80%; это означает, что многие поезда были практически пустыми. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы не можем поддерживать движение в прежнем объеме и вынуждены сокращать расходы. В связи с этим в поездах, отправляющихся в определенные часы, в дальнейшем может быть несколько больше пассажиров; но мы постараемся обеспечить, чтобы в поездах было достаточно места для поддержания между пассажирами необходимой дистанции», – сказал Конго и добавил, что Elron следит как за ситуацией в стране, так и за количеством пассажиров в поездах, и при стабилизации ситуации готов немедленно уплотнить расписания движения.

«В качестве поставщика услуг железнодорожных пассажирских перевозок мы должны – с учетом кризисной ситуации и подобно всем другим областям деятельности –заботиться о наших сотрудниках, а также оптимизировать расходы, чтобы обеспечить в будущем движение поездов при наличии необходимого для этого персонала, обладающего соответствующей подготовкой. Сокращая количество рейсов, мы обязательно будем считаться с тем, что у пассажиров должна сохраняться возможность совершать в различное время поездки как по пригородным маршрутам, так и по всей Эстонии. «В первую очередь из расписания движения будут временно исключены рейсы с наименьшим количеством пассажиров, или такие, которые может заменить другой, близкий по времени поезд, которым могут воспользоваться клиенты»,– пояснил необходимость сокращения количества рейсов Конго и добавил, что, поскольку ситуация меняется очень быстро, в ближайшее время может потребоваться дополнительная коррекция расписаний движения.

Конго подчеркнул, что поезда Elron убираются ежедневно, при этом особое внимание уделяется дезинфекции столов, подлокотников сидений и других контактных зон. Все пассажиры могут пользоваться туалетами в поездах, чтобы вымыть руки, а также имеют возможность держаться на разумном расстоянии от других пассажиров.