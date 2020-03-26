Стоит ли бояться хантавируса из Китая

Хантавирус совсем не новый, он был открыт в 1978 году. Это даже не вирус, а группа вирусов, которая на сегодняшний день довольно хорошо изучена. Хантавирусы вызывают тяжелые и иногда смертельные респираторные инфекции, а также геморрагическую лихорадку, иногда сопровождаемую нарушением функции почек.

Переносчиками болезни являются грызуны, а к человеку вирус попадает через их укусы или при контакте с их мочой и фекалиями. Есть сведения, что вирус присутствует также в моче и фекалиях больного человека, но воздушно-капельным путем от человека к человеку он не передается.

Вирус имеет географические разновидности и характерен в основном для теплых регионов. Что касается России, то на территории нашей страны хантавирусы известны уже более 70 лет. Один из них — возбудитель корейской геморрагической лихорадки — был выявлен в 1970-х годах в Хабаровском крае, а в 2008 году четыре случая заражения хантавирусом были зафиксированы в Краснодарском крае. В 2007 году главный государственный санитарный врач выпустил специальное постановление "О мерах по предупреждению заболеваний людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом".

Около 30 случаев заражения хантавирусом в год фиксируется в США. Это не так много, но смертность от хантавирусной легочной лихорадки очень высока — 30-40 процентов. Смертность от геморрагической лихорадки с почечным синдромом, а именно так чаще всего проявляется хантавирус в Европе и Азии, значительно ниже — от одного до 15 процентов. Американские ученые отмечают, что практически во всех случаях заражение происходит, когда люди дышат парами, которые выделяют экскременты грызунов. Ни одного случая передачи хантавируса от человека человеку отмечено не было.

Главные меры безопасности — средства гигиены и индивидуальной защиты. Ученые считают, что люди могут заразиться хантавирусом, если коснутся чего-то, что было загрязнено мочой, пометом или слюной грызунов, а затем дотронутся грязными руками до носа или рта. Есть предположение, что люди могут получить вирус через пищу, зараженную мочой, пометом или слюной грызуна, а в редких случаях — при укусе зараженного животного.

В США и Канаде в 2017 году была вспышка хантавируса в 11 штатах, в результате которой заразились 17 человек. В Китае ежегодно регистрируется от 16 до 100 тысяч заражений. У большинства заболевших, по данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, проявляются такие симптомы, как лихорадка, кровотечение и повреждение почек. Ранние симптомы включают истощение, рвоту и покраснение щек. С 2008 года в Китае введены программы вакцинации против хантавируса в отдельных регионах и группах высокого риска.