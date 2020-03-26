Департамент окружающей среды просит выбирать для прогулок на природе безлюдные места

Департамент окружающей среды и центр управления государственным лесом (RMK) отмечают, что для профилактики распространения вируса нужно выходить на природу ответственно, сохранять дистанцию с окружающими и забирать с собой свой мусор.
Департамент окружающей среды и RMK советуют предварительно тщательно продумать поход на природу. Находиться на природе можно в одиночестве, вдвое или с семьей, от остальных людей нужно находиться на расстоянии не менее двух метров. Обязательно нужно забирать свой мусор с собой и учитывать, что брошенные на землю носовые платки, упаковки из-под напитков или еды могут только ускорить распространение вируса, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь департамента.
«Обусловленное коронавирусом чрезвычайное положение, закрытие развлекательных заведений и хорошая весенняя погода вывели на улицу рекордное число людей. Для RMK разгар сезона посещений леса начался в этом году на три месяца раньше обычного. Это подтверждают и наблюдения, и рекордно высокое число пользователей помогающих при походе электронных услуг RMK», - сказала заведующая отделом организации посещений RMK Марге Раммо.
После того, как в стране объявили чрезвычайное положение, резко выросло число пользователей сайта и мобильного приложения Loodusega koos, временами на 50 процентов превышающее показатели летнего сезона. За последние десять дней за информацией на сайт www.loodusegakoos.ee обращалось более 40 000 пользователей, а пользователей приложения за этот период было 5000.
«Мы всесторонне поддерживаем пребывание людей на природе, но с учетом того, что большая часть троп RMK находится в национальных парках и заповедниках, нужно наряду со связанными с чрезвычайным положением ограничениями учитывать и защиту природных ценностей, - подчеркнула заместитель гендиректора департамента окружающей среды Леэло Кукк. - В природе уже начинаются период гнездования и брачный период и это нужно учитывать во время прогулок».
«Мы понимаем желание людей находиться на свежем воздухе и наслаждаться нашими походными тропами, но напоминаем всем, что ответственное пребывание на природе сейчас важнее, чем когда-либо раньше. У RMK более 3100 км размеченных учебных и походных троп для прогулок на природе и таким образом каждый может с легкостью найти на природе место, чтобы не боясь контактов с другими путешественниками открывать для себя новые захватывающие места. Стоит отметить именно возможности походных троп RMK. Для этого мы собрали на сайте и в мобильном приложении Loodusega koos конкретные рекомендации, куда идти, а куда нет, и как тем самым защитить и природу, и свое здоровье», - сказала Раммо.
Главная рекомендация заключается именно в том, чтобы избегать многолюдных походных троп. Существуют также альтернативы специально подготовленным тропам.
«Советуем искать красивые природные места именно вблизи дома. Можно и самому искать малоизвестные походные тропы и прочие подходящие для прогулок места на природе, советы можно найти на сайте департамента окружающей среды», - сказала Кукк. Там же можно найти советы, как наблюдать за природой и защищать ее во время прогулок на свежем воздухе.