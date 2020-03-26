Департамент окружающей среды просит выбирать для прогулок на природе безлюдные места

Департамент окружающей среды и RMK советуют предварительно тщательно продумать поход на природу. Находиться на природе можно в одиночестве, вдвое или с семьей, от остальных людей нужно находиться на расстоянии не менее двух метров. Обязательно нужно забирать свой мусор с собой и учитывать, что брошенные на землю носовые платки, упаковки из-под напитков или еды могут только ускорить распространение вируса, сообщил BNS в четверг пресс-секретарь департамента.

«Обусловленное коронавирусом чрезвычайное положение, закрытие развлекательных заведений и хорошая весенняя погода вывели на улицу рекордное число людей. Для RMK разгар сезона посещений леса начался в этом году на три месяца раньше обычного. Это подтверждают и наблюдения, и рекордно высокое число пользователей помогающих при походе электронных услуг RMK», - сказала заведующая отделом организации посещений RMK Марге Раммо.

После того, как в стране объявили чрезвычайное положение, резко выросло число пользователей сайта и мобильного приложения Loodusega koos, временами на 50 процентов превышающее показатели летнего сезона. За последние десять дней за информацией на сайт www.loodusegakoos.ee обращалось более 40 000 пользователей, а пользователей приложения за этот период было 5000.

«Мы всесторонне поддерживаем пребывание людей на природе, но с учетом того, что большая часть троп RMK находится в национальных парках и заповедниках, нужно наряду со связанными с чрезвычайным положением ограничениями учитывать и защиту природных ценностей, - подчеркнула заместитель гендиректора департамента окружающей среды Леэло Кукк. - В природе уже начинаются период гнездования и брачный период и это нужно учитывать во время прогулок».

«Мы понимаем желание людей находиться на свежем воздухе и наслаждаться нашими походными тропами, но напоминаем всем, что ответственное пребывание на природе сейчас важнее, чем когда-либо раньше. У RMK более 3100 км размеченных учебных и походных троп для прогулок на природе и таким образом каждый может с легкостью найти на природе место, чтобы не боясь контактов с другими путешественниками открывать для себя новые захватывающие места. Стоит отметить именно возможности походных троп RMK. Для этого мы собрали на сайте и в мобильном приложении Loodusega koos конкретные рекомендации, куда идти, а куда нет, и как тем самым защитить и природу, и свое здоровье», - сказала Раммо.

Главная рекомендация заключается именно в том, чтобы избегать многолюдных походных троп. Существуют также альтернативы специально подготовленным тропам.