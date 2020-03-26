Cпасательный департамент вводит режим пожароопасности

Заведующая отделом надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе напомнила, что, разводя костер или готовя гриль на природе, следует соблюдать особенную осторожность, поскольку любая небрежность в обращении с открытым огнем может привести к тяжелым последствиям.

«Оставленный без внимания небольшой костер может очень быстро перерасти в крупный пожар, представляющий опасность для природы и для людей, для их имущества — домов и автомобилей. Возгорания сухой травы и подлеска приводят к гибели как пробуждающейся флоры, так и фауны — ежей, грызунов, насекомых, гнездящихся в траве птиц», - рассказала Тяхе.

В связи с распространением коронавируса на всей территории Эстонии действует чрезвычайное положение, в соответствии с которым людям не разрешается собираться большими группами.

Правительство ввело в связи с чрезвычайным положением дополнительные ограничения передвижения. В публичных местах (например, на игровых и спортивных площадках, променадах и походных тропах) разрешается находиться поодиночке или вдвоем. С остальными людьми следует соблюдать дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и находящихся при исполнении публичных обязанностей людей.

Учитывая требования чрезвычайного положения, разумнее будет отложить отдых на природе с грилем до того момента, когда будут сняты все ограничения по карантину.