Коронавирус в Эстонии: 34 человека находятся на стационарном лечении

В больнице Пярну находится шесть человек, состояние пятерых из них - стабильное, один пациент - в критическом. В Восточно-Таллинской центральной больнице - два человека, оба в стабильном состоянии. В Северо-Эстонской региональной больнице - три человека, все в критическом состоянии. В Клинике Тартуского университета на больничном лечении находятся семь пациентов, двое - в критическом состоянии. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в данный момент находится 14 человек, они в стабильном состоянии и в интенсивной терапии не нуждаются. В Ида-Вируской центральной больнице - два человека в стабильном состоянии. Из больниц выписано 11 человек. Один человек умер.