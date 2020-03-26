Коронавирус в Эстонии: 34 человека находятся на стационарном лечении

В настоящий момент 34 жителей Эстонии, больных коронавирусом, находятся на больничном лечении, семеро из них - в интенсивной терапии, шестеро - в критическом состоянии, сообщила пресс-служба Департамента здоровья.
В больнице Пярну находится шесть человек, состояние пятерых из них - стабильное, один пациент - в критическом. В Восточно-Таллинской центральной больнице - два человека, оба в стабильном состоянии. В Северо-Эстонской региональной больнице - три человека, все в критическом состоянии. В Клинике Тартуского университета на больничном лечении находятся семь пациентов, двое - в критическом состоянии. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице в данный момент находится 14 человек, они в стабильном состоянии и в интенсивной терапии не нуждаются. В Ида-Вируской центральной больнице - два человека в стабильном состоянии. Из больниц выписано 11 человек. Один человек умер.
По состоянию на утро 26 марта, в Эстонии было диагностировано 538 случаев заражения коронавирусом, в общей сложности было проведено 7090 тестов. Восемь процентов всех проведенных тестов оказались положительными.
Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится на сайте www.terviseamet.ee/koroonakaart (в браузере Internet Exploreri страница не отображается корректно).
Дополнительная информация на тематическом сайте Департамента здоровья и на странице Департамента здоровья в Facebook. Ответы на вопросы по чрезвычайному положению можно найти на сайте правительства.