Вдрызг пьяный водитель сам признался полицейскому: у меня нет прав и я выпил бутылку водки

Полицейские в Йыгевамаа в деревне Калана поздно вечером 26 марта осуществляли надзор за дорожным движением и заметили на шоссе медленно ехавший им навстречу автомобиль Volvo. «Заметивший полицейский автомобиль водитель повернул на второстепенную дорогу и прибавил скорости, но, заметив приказ остановиться, остановился на обочине дороги», - рассказывает оперативный руководитель Тартуского отделения полиции Андрей Ивахненко.

Водитель признался подошедшему к автомобилю полицейском, что у него нет водительских прав и он выпил бутылку водки. «Проверка документов и на трезвость подтвердили его слова, поэтому он был отстранен от вождения, задержан в качестве подозреваемого и доставлен в арестный дом», - сообщает лейтенант полиции.

Он добавил, что в то время, когда полицейские усиленным составом находятся на улицах и внимательно следят за передвигающимися по стране людьми, ошибочно считать, что передвигающийся в темноте автомобиль останется незамеченным. Полиция, несмотря на чрезвычайное положение и дополнительные обязанности, не перестает выполнять свои обычные служебные обязанности.