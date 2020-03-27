Спасательный департамент вновь начинает патрулировать места разведения костров

«Красивая и сухая погода тянет людей на природу, но мы предупреждаем, что у беспечного разведения костра могут быть очень тяжелые последствия. Также напоминаем, что, выходя на улицу, нужно ограничиться общением только с близкими людьми и держать дистанцию от других минимум два метра», - сказал ответственный дежурный Спасательного департамента Тоомас Кяэпарин.

Во время пожароопасного периода разводить костер можно только в специально отведенных для этого местах. Разводя костры как в лесу, так и на природе или на своем участке, следует придерживаться требованиям безопасности. Перед тем, как разводить костер, мы советуем изучить правила местного самоуправления об использовании открытого огня. Костер можно разжигать только при слабом ветре и при этом внимательно следить, чтобы искры не летели на легко воспламеняющиеся материалы. Обязательно разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня - ведро с водой, песок или огнетушитель.

Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, его нужно полностью потушить, засыпать песком или залить водой. Очень важно проследить, чтобы костер не поджег сухую траву и не разросся в пожар. Сжигание прошлогодней сухой травы запрещено круглый год! За последние две недели в Эстонии произошло 65 пожаров в лесах и на открытой местности, из них некоторые были очень обширными.