Новые рабочие места: правительство дало зеленый свет Eesti Energia для строительства сверхдорогого завода

Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что Европейский союз испытывает огромный дефицит энергии, особенно большая недостача как раз жидкого топлива, 90% которого импортируется. «Эстония – одна из немногих стран в Европе, у которой есть возможность самой производить жидкое топливо, и я считаю, что это большая ценность. При этом мы используем технологию, которой интересуются в глобальном масштабе и которую мы также экспортируем. Сланец является для Эстонии очень важной статьей экспорта, почти вся продукция экспортируется и продается главным образом в качестве топлива для судов. При поддержке нового завода производство сланцевого масла у Eesti Energia вырастет до 700 000 тонн – исходя из средней цены на жидкое топливо в 2019 году, продажа такого объема означает около 250 миллионов евро дохода», - пояснил Суттер. Он добавил, что технология Enefit позволяет в процессе производства сланцевого масла перерабатывать также старые автопокрышки, а потенциально также пластиковые отходы, способствуя таким образом решению проблем с экологией.

Поскольку глобальный спрос на нефтяные продукты растет, то производство масла из сланца останется конкурентоспособным еще в ближайшие пару десятков лет, а производство высококачественного жидкого топлива с низким содержанием свинца, для которого в Эстонии имеется собственная компетенция, является разумным шагом. Кроме того, заработок на производстве сланцевого масла позволяет увеличить инвестиции с возобновляемые источники энергии, как это делает, например, Норвегия со своими нефтепродуктами.

Стратегическая программа действий Eesti Energia предусматривает, что прямое сжигание сланца для производства электроэнергии сократиться, производство энергии из возобновляемых источников вырастет, также увеличится производство жидкого топлива, что является самым эффективным и экологичным способом обогащения сланца. Стратегические развитие Eesti Energia, в том числе строительство нового завода, согласуются с целями в области климата. Eesti Energia в 2019 году сократила эмиссии CO2 на 50% в сравнении с 2018 годом. Эмиссия CO2 еще уменьшится, благодаря замене устаревших производственных мощностей и ростом цены на CO2.

Зеленые: решение правительства поддержать строительство маслозавода безответственно

По оценке Эстонского фонда природы, Эстонского зеленого движения и Центра природоохранного права, сегодняшнее решение правительства выделить 125 миллионов евро на строительство нового завода сланцевого масла является безответственным по отношению к будущему Эстонии.

В настоящий момент неуместно делать сверхрисковые инвестиции в оказывающую большое влияние на климат область, экономическая перспективность которых исходя из пандемии и также в общем плане вызывает вопросы. «В сложившейся кризисной ситуации этим средствам можно найти гораздо лучшее применение, например, в сфере здравоохранения или опираясь на долгоиграющие экономические решения. Сегодня создавать сотрудникам сланцевого сектора чувство безопасности посредством маслозавода равнозначно тому, чтобы попробовать построить новую гостиницу оставшимся без работы в сфере обслуживания отелей», - отметила эксперт по климату Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.

Решение вынесено на основании устаревших государственных стратегических документов, которые следует переделать в свете изменившейся климатической политики. Эстония и другие страны Евросоюза поставили цель для обуздания климатического кризиса стать климатически нейтральными к 2050 году. Это подтверждает как анализ Стокгольмского института окружающей среды, так и отчет Европейской Комиссии об Эстонии за 2020 год. Маслозавод не является подходящим решением для обуздания климатических изменений, поскольку продлевает нашу зависимость от ископаемых, в Эстонии как и прежде будут образовываться выбросы углекислого газа и окружающей среде будет наноситься урон. Хотя доля углекислого газа Эстонии попадает за пределы Эстонии, она все равно будет способствовать климатическим изменениям в той же степени. Правительство приняло принципиальное решение построить новый завод сланцевого масла без общественного диалога и соглашений, что существенно подрезает возможность для справедливого перехода (just transition) на чистые возобновляемые источники энергии, и наши выбросы углекислого газа еще в течение десятилетий останутся на одного человека больше, чем в очень многих странах Евросоюза.

Из-за коронавируса впереди Эстонию ожидает экономический спад, а уменьшение налоговых поступлений в дальнейшем станет ограничивать жизнеспособность публичного сектора. В ситуации ограниченных возможностей государству следует делать мудрый, направленный в будущее выбор. В особенности, чтобы этот выбор был бы дружелюбным к окружающей среде, т.к. вслед за пандемией человечеству по-прежнему необходимо заниматься вопросами исчезновения биоразнообразия и климатических изменений.