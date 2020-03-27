Новые рабочие места: правительство дало зеленый свет Eesti Energia для строительства сверхдорогого завода
Правительство сегодня на своем заседании решило дать министру финансов Мартину Хельме полномочия для увеличения собственного капитала Eesti Energia на 125 миллионов евро в форме финансового вложения.
Cтроительство нового завода сланцевого масла обусловлено ожиданиями государства как собственника и стратегической целью Eesti Energia увеличить производство жидкого топлива.
«Создание нового завода по производству сланцевого масла – это долговременная стратегическая инвестиция, через которую мы ходим придать дополнительную ценность самому важному ископаемому Эстонии, создать новые рабочие места и бережнее относиться к окружающей среде, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Создание дополнительных рабочих мест уменьшает социальный риск, обусловленный трансформацией энергетического сектора, и поддерживает регион Ида-Вирумаа в целом».
На строительстве завода по производству сланцевого масла будет занято более 1000 работников строительных и технологических предприятий, в том числе до 700 местных жителей. К этому добавятся косвенно связанные со строительством рабочие места в секторе обслуживания. По оценке экспертов, до половины всех средств, потраченных на строительство, может остаться в Эстонии. После запуска завод создаст в общей сложности 500 прямых и косвенных рабочих мест.
Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что собственник ждет от Eesti Energia более эффективного и экологичного использования сланца, а производство масла является хорошим тому примером.
«Создание нового завода соответствует таким государственным стратегическим документам, как программа развития энергетической экономики, программа использования сланца, а также основам климатической политики. Перечисленные программы развития предусматривают возможность уменьшения прямого сжигания сланца и увеличение производства сланцевого масла, - пояснил Хельме. – В нынешней экономической ситуации важно делать крупные инфраструктурные инвестиции, тем более, что есть основания полагать, что в ближайшем будущем строительство скорее подешевеет».
«Строительство нового завода сланцевого масла не увеличивает эмиссии CO2 в сланцевой промышленности и использование сланца не увеличится, оба показателя наоборот уменьшатся. По той причине, что параллельно со строительством нового завода Eesti Energia закроет свой старейший энергоблок, использовавшийся для производства электроэнергии. Кроме того, при производстве электричества из сланца интенсивность выбросов CO2 в разы выше, чем при производстве сланцевого масла», - сказал Хельме.
Кроме того, Хельме отметил, что сланцевый сектор является очень важным источником дохода для государства, откуда в последние годы в казну поступило более 100 миллионов евро в год, а также помогает сохранению высокооплачиваемых рабочих мест в Ида-Вирумаа. По словам Хельме, вклад капитала со стороны собственника важен для того, чтобы запустить инвестиции в строительство нового завода сланцевого масла Enefit и сохранить оптимальную структуру капитала и постинвестиционный кредитный рейтинг Eesti Energia.
Новый завод будет готов в 2024 году и выйдет на полную производственную мощность годом позже. Планируемый общий объем инвестиций составляет 286 миллионов евро. Проектировочная мощность завода составляет 268 000 тонн жидкого топлива в год. Новый завод по производству масла начнет использовать уникальную технологию Enefit, разработанную эстонскими инженерами, строительство планируется начать в нынешнем году. Технология Enefit, насколько известно, является самой эффективной и экологичной промышленно доказанной технологией обогащения сланца в мире.
Председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер сказал, что Европейский союз испытывает огромный дефицит энергии, особенно большая недостача как раз жидкого топлива, 90% которого импортируется. «Эстония – одна из немногих стран в Европе, у которой есть возможность самой производить жидкое топливо, и я считаю, что это большая ценность. При этом мы используем технологию, которой интересуются в глобальном масштабе и которую мы также экспортируем. Сланец является для Эстонии очень важной статьей экспорта, почти вся продукция экспортируется и продается главным образом в качестве топлива для судов. При поддержке нового завода производство сланцевого масла у Eesti Energia вырастет до 700 000 тонн – исходя из средней цены на жидкое топливо в 2019 году, продажа такого объема означает около 250 миллионов евро дохода», - пояснил Суттер. Он добавил, что технология Enefit позволяет в процессе производства сланцевого масла перерабатывать также старые автопокрышки, а потенциально также пластиковые отходы, способствуя таким образом решению проблем с экологией.
Поскольку глобальный спрос на нефтяные продукты растет, то производство масла из сланца останется конкурентоспособным еще в ближайшие пару десятков лет, а производство высококачественного жидкого топлива с низким содержанием свинца, для которого в Эстонии имеется собственная компетенция, является разумным шагом. Кроме того, заработок на производстве сланцевого масла позволяет увеличить инвестиции с возобновляемые источники энергии, как это делает, например, Норвегия со своими нефтепродуктами.
Стратегическая программа действий Eesti Energia предусматривает, что прямое сжигание сланца для производства электроэнергии сократиться, производство энергии из возобновляемых источников вырастет, также увеличится производство жидкого топлива, что является самым эффективным и экологичным способом обогащения сланца. Стратегические развитие Eesti Energia, в том числе строительство нового завода, согласуются с целями в области климата. Eesti Energia в 2019 году сократила эмиссии CO2 на 50% в сравнении с 2018 годом. Эмиссия CO2 еще уменьшится, благодаря замене устаревших производственных мощностей и ростом цены на CO2.
В законе о бюджете 2020 года предусмотрены соответствующие денежные средства.
Зеленые: решение правительства поддержать строительство маслозавода безответственно
По оценке Эстонского фонда природы, Эстонского зеленого движения и Центра природоохранного права, сегодняшнее решение правительства выделить 125 миллионов евро на строительство нового завода сланцевого масла является безответственным по отношению к будущему Эстонии.
В настоящий момент неуместно делать сверхрисковые инвестиции в оказывающую большое влияние на климат область, экономическая перспективность которых исходя из пандемии и также в общем плане вызывает вопросы. «В сложившейся кризисной ситуации этим средствам можно найти гораздо лучшее применение, например, в сфере здравоохранения или опираясь на долгоиграющие экономические решения. Сегодня создавать сотрудникам сланцевого сектора чувство безопасности посредством маслозавода равнозначно тому, чтобы попробовать построить новую гостиницу оставшимся без работы в сфере обслуживания отелей», - отметила эксперт по климату Эстонского фонда природы Пирет Вяйнсалу.
Решение вынесено на основании устаревших государственных стратегических документов, которые следует переделать в свете изменившейся климатической политики. Эстония и другие страны Евросоюза поставили цель для обуздания климатического кризиса стать климатически нейтральными к 2050 году. Это подтверждает как анализ Стокгольмского института окружающей среды, так и отчет Европейской Комиссии об Эстонии за 2020 год. Маслозавод не является подходящим решением для обуздания климатических изменений, поскольку продлевает нашу зависимость от ископаемых, в Эстонии как и прежде будут образовываться выбросы углекислого газа и окружающей среде будет наноситься урон. Хотя доля углекислого газа Эстонии попадает за пределы Эстонии, она все равно будет способствовать климатическим изменениям в той же степени. Правительство приняло принципиальное решение построить новый завод сланцевого масла без общественного диалога и соглашений, что существенно подрезает возможность для справедливого перехода (just transition) на чистые возобновляемые источники энергии, и наши выбросы углекислого газа еще в течение десятилетий останутся на одного человека больше, чем в очень многих странах Евросоюза.
Из-за коронавируса впереди Эстонию ожидает экономический спад, а уменьшение налоговых поступлений в дальнейшем станет ограничивать жизнеспособность публичного сектора. В ситуации ограниченных возможностей государству следует делать мудрый, направленный в будущее выбор. В особенности, чтобы этот выбор был бы дружелюбным к окружающей среде, т.к. вслед за пандемией человечеству по-прежнему необходимо заниматься вопросами исчезновения биоразнообразия и климатических изменений.