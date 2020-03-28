Жители Эстонии активно сообщают в полицию о нарушителях ограничений

«Вопрос не в сантиметрах или десятках сантиметров расстояния между нами, а в принципе, что правило 2+2 оставляет вирусу меньше всего шансов на распространение», - сказал кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва, ссылаясь на правило, согласно которому можно передвигаться группами не более двух человек, а расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров.

Он подчеркнул, что выходить из дома стоит только за едой или лекарствами. «Сейчас герои — не полицейские, а все, кто соблюдает установленные правила, чтобы мы вскоре смогли заявить, что распространение вируса прекратилось», - сказал Мальва в субботу.