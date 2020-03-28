Сб, 28.03.2020
У нас очень ответственные и осторожные люди, мы надеемся, что таких драконовских методов не потребуется. Урмас Рейнсалу
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  • Жители Эстонии активно сообщают в полицию о нарушителях ограничений
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Жители Эстонии активно сообщают в полицию о нарушителях ограничений

Полицейские следят за соблюдением правил. Фото иллюстративное.

ФОТО: Sander Ilvest

Полиция подчеркивает, что крайне важно соблюдать ограничения передвижения, поскольку это позволит сберечь человеческие жизни.

«Вопрос не в сантиметрах или десятках сантиметров расстояния между нами, а в принципе, что правило 2+2 оставляет вирусу меньше всего шансов на распространение», - сказал кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Тоомас Мальва, ссылаясь на правило, согласно которому можно передвигаться группами не более двух человек, а расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров.

Он подчеркнул, что выходить из дома стоит только за едой или лекарствами. «Сейчас герои — не полицейские, а все, кто соблюдает установленные правила, чтобы мы вскоре смогли заявить, что распространение вируса прекратилось», - сказал Мальва в субботу.

По его словам, полиции поступает от бдительного населения много сообщений и вызовов, связанных с ограничениями передвижения, и это говорит о том, что людям не все равно. «Мы проверяем все сообщения, у нас много партнеров, которые помогают нам в этой работе», - сказал Мальва.

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