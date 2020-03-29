Президент Кальюлайд: человеческое здоровье важнее выживания бизнеса

Кальюлайд отметила призыв председателя правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа к владельцам магазинов и бизнеса вести себя ответственно даже в тех случаях, когда правительственные указания звучат неопределенно.

«В начале недели я обсудила с торговцами — в том числе Раулем Пуусеппом — обстановку и необходимые меры, - написала Кальюлайд. - Принятые решения не являются легкими ни для одного человека, предприятия, торговца или даже государства, но они приняты по определенной причине. Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей».