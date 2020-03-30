Видео ⟩ Президент Кальюлайд: люди в целом соблюдают ограничения на передвижение

«Отрадно, что люди, как правило, исполняют ограничения на передвижение и правило 2 + 2, - написала Кальюлайд в Фейсбуке. - Хотя сотрудники полиции и должны время от времени во всех регионах напоминать людям об этих правилах, наши сограждане обычно воспринимают эти ограничения и предупреждения полиции с пониманием. Кажется, что ограничения на передвижение, введенные на Сааремаа, дают эффект - по словам местной полиции, сегодня улицы уже пусты».

По словам Кальюлайд, также обсуждалось общее состояние правопорядка. «Хотя полиция в настоящее время частично переориентируется на предотвращение распространения вируса, необходимость защиты более слабых и более уязвимых в обществе не приостанавливается и во время чрезвычайного положения. К сожалению, насилие в семье - явление, которое, очевидно, не только не уменьшается; оно даже может увеличиваться, особенно теперь, когда меньше тех, кто может это заметить и просигнализировать об этом. Поэтому я напоминаю людям, что такие случае и в настоящее время нельзя забывать и утаивать - полиция не прекратила ими разбираться. Мы заботимся и замечаем», - написала президент.