«Вы вообще нормальные?»: находившиеся на карантине жители Ласнамяэ обнаружили под дворниками машин штрафы

По словам живущего на улице Арбу Сергея, в середине марта он вернулся из командировки. Следуя наставлениям властей, он как законопослушный и ответственный человек решил отсидеться дома в течение двух недель. Поскольку в тот день домой он приехал довольно поздно, свободных парковочных мест во дворе не было, поэтому он решил поставить машину буквально через дорогу — на парковке рядом с продуктовым магазином. «Еще до появления этого магазина там была парковка, которой активно пользовались жители близлежащих домов. Кто-то говорил, что это город ее сделал, - сообщил он. – В общем, магазин достроили, парковку рядом с ним расширили, поэтому довольный народ побежал ставить туда свои машины, так как знаков, запрещающих не было». Сергей говорит, что когда ему потребовалось почти через две недели поехать в другой город по делам, он обнаружил под дворником автомобиля штраф за нарушение условий парковки, выписанный фирмой Ühisteenused.

Парковка рядом с магазином, где выписали штраф. ФОТО: Читатель Rus.Postimees

«Первая мысль была — что эта за ерунда? Потом осмотрелся и увидел, что на въезде на парковку уже стояли знаки. Но когда я ставил машину, их там точно не было. Обратился в фирму, чтобы они аннулировали штраф, потому что это абсурд. Жду решения».

По словам Сергея, получивших штраф было достаточно. «Видимо, эти люди тоже ставили машину, когда ни о каких знаках и речи не было. Я смотрелся вокруг, еще машин 15 с штрафными квиточками насчитал. Потом заметил соседа, который с недовольным лицом изучал штраф. Спросил его, давно ли установили знаки, а он сказал, что когда парковал машину несколько дней назад (22 марта — прим.ред.), знаков точно не было. Кстати, он тоже сидел дома больше недели - как и советовали власти. Сергей предположил, что таких людей могло быть довольно много.

«Мне хочется понять, неуважаемые Ühisteenused, вы вообще нормальные? На парковке стояло много машин. Очевидно, кто-то тоже находится на карантине дома, а вы приезжаете, втыкаете знаки и штрафуете всех подряд. Могли бы сначала предупреждение под дворник положить. Нет слов просто».

Как сообщила специалист по продажам Ühisteenused AS Хенрика Хайн, у собственника земли есть право устанавливать правила парковки. Для этих целей был заключен договор с предприятием Ühisteenused, которое следит за соблюдением правил парковки.

«Магазин, располагающийся по адресу Варраку, 12, был открыт в середине марта. Через какое-то время собственник участка решил установить знаки, регулирующие порядок парковки. Парковка предназначена для клиентов магазина. Обычное явление, когда магазины или торговые центры ограничивают время парковки на своей земле. Это значит, что эта парковка не была построена не для для жителей соседних домов. Им следует ставить свои автомобили на земле квартирного товарищества», - сказала Хайн.

По словам представителя Ühisteenused, штрафы были выписаны только после установки знаков. «Контролер не может знать, когда машина заехала на парковку. При назначении штрафа контролер руководствуется лишь тем фактом, что на момент проверки имело место нарушение условий парковки», - заявила она.

Хайн сказала, что в данной ситуации предприятие пошло навстречу некоторым автовладельцам, когда было установлено, что транспортное средство находилось на парковке до установки знаков.

«Каждый случай рассматривается индивидуально. Если водитель не согласен с назначенным штрафом, он может его оспорить в самообслуживании на сайте www.parkimine.ee. Там же можно проверить, какое решение было принято», - подытожила она.