В Литве коронавирус подтвержден у 108 медиков

«На данный момент 108 медиков: врачи, младший медицинский персонал», – сказала BNS Дайва Размувене.

В Вильнюсском уезде коронавирус установлен у 39 медиков, в Клайпедском – у 31, в Каунасском – у 10, в Паневежском - у 3.

У НЦОЗ также есть данные о 25 заразившихся медиках в Укмерге, но, по словам Дайвы Размувене, эта цифра может увеличиться, когда поступят подтверждения о новых случаях.

Директор администрации самоуправления Укмергского района Дарюс Варнас сказал в среду BNS, что пробы взяты у всех медиков, теперь нужно ждать почти полсотни результатов.

«Проверено более 50 работающих медиков, все ответы по ним отрицательные. Также взяты пробы у всех 282 медиков, которые находятся в изоляции, еще ждем ответов примерно по 50 медикам, ответы получим, возможно, еще сегодня», - сказал он.

По словам Дайвы Варнаса, ситуация в больнице должна улучшиться через неделю, когда из самоизоляции на работу вернется «очень много медиков».

Сейчас в больнице Укмерге работает одно отделение - по длительному уходу. В нем около 80 пациентов.

В Литве подтвержден 581 случай коронавируса, восемь человек умерли, семь человек выздоровели.