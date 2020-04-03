Галерея ⟩ Особые меры: в Эстонии возле банкоматов поставили наблюдателей

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что сегодняшние меры были организованы не только полицией, но и самоуправлениями, и банками. «Мы побеседовали с местными самоуправлениями. В некоторых местах была также привлечена на помощь охранная фирма. Это для того, чтобы избежать неожиданно большого скопления людей возле банкоматов. Большой спецоперации нет, но посмотрим, что будет происходить», - сказала Вирк.

«Если понадобится, мы готовы вмешаться и объяснить, что у банкоматов действуют такие же требования чрезвычайного положения. Это маленькое общественное место, которое таковым делает день пенсий. Надеемся, что люди помнят, как беречь свое здоровье и окружающих», - добавила пресс-секретарь.