Галерея ⟩ Особые меры: в Эстонии возле банкоматов поставили наблюдателей

Поскольку сегодня день выплаты пенсий и пособий, полиция, банки, самоуправления, охранные фирмы и добровольцы организовали надзор за банкоматами, чтобы обеспечить выполнение правил, введенных в связи с чрезвычайным положением, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что сегодняшние меры были организованы не только полицией, но и самоуправлениями, и банками. «Мы побеседовали с местными самоуправлениями. В некоторых местах была также привлечена на помощь охранная фирма. Это для того, чтобы избежать неожиданно большого скопления людей возле банкоматов. Большой спецоперации нет, но посмотрим, что будет происходить», - сказала Вирк.
«Если понадобится, мы готовы вмешаться и объяснить, что у банкоматов действуют такие же требования чрезвычайного положения. Это маленькое общественное место, которое таковым делает день пенсий. Надеемся, что люди помнят, как беречь свое здоровье и окружающих», - добавила пресс-секретарь.
В надзоре есть как полицейские, так и добровольцы. «В зависимости от того, в каком регионе как все было организовано. Есть добровольцы, в некоторых местах установлены камеры безопасности», - сказала Вирк.