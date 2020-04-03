Опрос ⟩ Русскоязычные и эстоноязычные жители информированы о коронавирусе почти одинаково

Согласно данным исследования, проведенного Turu-uuringute AS, число людей, перемещающихся вне дома, уменьшается, хотя 14 процентов людей все еще считают, что их поведение не влияет на ситуацию.

79 процентов людей считают, что они следуют всем рекомендациям по предотвращению распространения коронавируса, это на восемь процентов больше, чем неделю назад. 41 процент по их словам стали соблюдать рекомендации еще усерднее, при этом среди русскоязычных жителей этот процент еще выше - 46.

Согласно данным опроса, почти все жители страны в курсе тем, связанных с коронавирусом: 99 процентов эстонцев говорят, что они осведомлены хорошо или достаточно хорошо, среди русскоговорящих так ответили 97 процентов.

67 процентов жителей страны по их словам остаются дома, кроме того, семь процентов находятся в карантине, а доля людей, выходящих на улицу, снизилась по сравнению с предыдущей неделей с 31 до 25 процентов. Люди, которые выходят на улицу, называют в качестве основной причины работу, 50 процентов выходят подышать свежим воздухом.

14 процентов опрошенных не считают, что их поведение существенно влияет на ситуацию. Семь процентов респондентов признались, что начинают уставать от сидения дома, больше всего так овечают молодые люди в возрасте 15-24 лет.

Социолог Turu-uuringute AS Тынис Стамберг отметил, что по сравнению с предыдущими двумя неделями отношение людей стабилизировалось - информация о необходимых мерах понятна всем жителям страны и все согласны с мерами, введенными в чрезвычайной ситуации с 12 марта. Вера в действия государства в кризисной ситуации высока.

43 процента жителей страны удовлетворены нынешними мерами, 51 процент выступает за их ужесточение. По сравнению с предыдущим опросом удовлетворенность существующими мерами возросла на восемь процентов, а доля сторонников ужесточения мер снизилась на семь процентов. Только пять процентов респондентов хотят, чтобы меры были смягчены. Больше всего поддерживают ужесточение мер жители Валгамаа, Вырумаа и Ярвамаа, где поддержка составляет соответственно 71, 66 и 71 процент, меньше всего поддерживают ужесточение мер в Ляэнемаа - 26 процентов жителей, где удовлетворены действующими мерами 73 процентов населения.

23 процента жителей страны используют сайты государственных органов, в том числе страницу kriis.ee, в качестве важного источника, при этом жителей других национальностей используют эти сайты значительно чаще, чем эстонцы - соответственно 28 и 21 процент. Наиболее активными пользователями веб-сайтов госучреждений являются молодые люди в возрасте 15–24 лет, они составляют 43 процента пользователей инфотелефона 1247.

60 процентов респондентов отметили, что ситуация с коронавирусом снизила их доходы и доходы их семей, количество ответивших так выросло за неделю на пять процентов. Озабоченность выше среди русскоязычных, где обеспокоенность по поводу экономической ситуации за неделю выросла с 64 до 72 процентов в неделю. Больше всего обеспокоены работники по обслуживанию клиентов и квалифицированные рабочие.