С карантином пора заканчивать? Что говорят в Европе

Сколько времени население Германии готово терпеть ограничения, вызванные борьбой против пандемии коронавируса, как долго выдержит их немецкая экономика? Депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушман считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво. Особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения.

В данный момент, подчеркнул Бушман в беседе с DW, введенные правительством ФРГ ограничения экономической деятельности и гражданских свобод оправданы. Однако власти уже сейчас должны "напряженно работать над поиском приемлемых с медицинской точки зрения решений, которые позволили бы ослабить и в конце концов отменить локдаун". Необходимо взвесить, "в какой мере можно пойти на риск ради хотя бы частичного возвращения к нормальному состоянию".

Средний класс требует запустить экономическую деятельность

Четких перспектив для населения и бизнеса требует финансовый эксперт входящей в правительственную коалицию консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Ханс Михельбах. Такие перспективы необходимы, чтобы страна могла подготовиться к структурному запуску экономической деятельности.

Некоторые влиятельные политики в Германии даже предлагают уже конкретные сроки. Карстен Линнеман из крупнейшей правительственной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), считает, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами - с понедельника 20 апреля.

Сохранение нынешнего состояния на протяжении двух-трех месяцев неприемлемо, это слишком большой удар по экономике, убежден политик, занимающий не только пост заместителя парламентской фракции блока ХДС/ХСС. Карстен Линнеман возглавляет также внутрипартийное объединение представителей среднего и малого бизнеса (Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT). Деловые круги являются важным электоратом партии Ангелы Меркель.

До Пасхи немцы готовы терпеть ограничения

Ставший в последние недели широко известным в Германии вирусолог Александер Кекуле тоже считает, что, с медицинской точки зрения, к первым послаблениям можно будет приступить уже после Пасхи. В то же время председатель Всемирной медицинской ассоциации (Weltärztebund) Франк Ульрих Монтгомери, еще недавно критиковавший особо жесткие карантинные меры, теперь полагает, что, к примеру, школы вновь откроются лишь в мае.

В этой набирающей силу дискуссии о "стратегиях выхода" правительство ФРГ пока не участвует. "Мы находимся лишь в начальной стадии пандемии и не имеем право преждевременно отменять необходимые меры", - заявляет министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Руководство страны ориентируется при этом, в частности, на весьма четкий статистический критерий. Оно считает, что подготовка к первым послаблениям может начаться лишь после того, как число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 будет удваиваться не чаще, чем один раз в десять дней. Пока же это происходит примерно каждые пять дней.