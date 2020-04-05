Стало известно, когда маски поступят в эстонские аптеки

Маски в Таллинн доставили в сотрудничестве две фирмы — Magnum и Semetron при поддержке МИД Эстонии.

Об этом в переданном BNS пресс-релизе сообщил председатель предприятия Magnum AS Ахти Калликорм, отметив, что в понедельник еще не стоит спешить за масками в аптеки.

«Маски поступят в аптеки во вторник — в среду. Так что не стоит сразу бежать за ними в аптеку. Важно также понять, что хотя долгожданные маски и попадут в аптеки, желание как можно скорее приобрести маску не должно затмить главное — заботу о своем здоровье. Как в аптеке, так и за ее пределами следует помнить о правиле дистанцирования друг от друга на расстоянии двух метров», — напомнил Ахти Калликорм.

«Уважаемые сограждане, пожалуйста, учтите, что в аптеке и за ее пределами действуют одни и те же правила безопасности — между людьми должна быть дистанция не менее двух метров. По тому же вопросу мы сотрудничаем и с торговыми центрами, чтобы и они соблюдали эти правила», — добавил Калликорм.

Он добавил, что маски можно приобрести и в интернет-аптеке. Для того, чтобы масок хватило как можно большему числу людей до прибытия следующей партии средств защиты, на руки одному человеку сейчас будет выдаваться не больше одной пачки, в каждой из которых по 50 масок. Рекомендованная стоимость одной маски в этой партии составляет 70 центов, однако окончательную стоимость пачки определят сами аптеки.