Вт, 7.04.2020
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Таллинн возьмет в кредит 76,8 млн евро

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Власти Таллинна планируют взять в 2020 году кредит на сумму 76,8 млн евро Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Кредит планируется взять у Европейского инвестиционного банка. О намерении Таллинна взять кредит было известно и ранее, но до сих пор точная сумма не называлась.

"Для того, чтобы оживить экономику, нужно будет инвестировать в строительство - будь то крупные дорожные объекты, различные объекты социального профиля. Необходимо будет, естественно, экономику оживлять, и для этого мы планируем брать займы", - говорил мэр Таллинна Михаил Кылварт в интервью ERR на прошлой неделе.

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