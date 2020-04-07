Таллинн возьмет в кредит 76,8 млн евро

Кредит планируется взять у Европейского инвестиционного банка. О намерении Таллинна взять кредит было известно и ранее, но до сих пор точная сумма не называлась.

"Для того, чтобы оживить экономику, нужно будет инвестировать в строительство - будь то крупные дорожные объекты, различные объекты социального профиля. Необходимо будет, естественно, экономику оживлять, и для этого мы планируем брать займы", - говорил мэр Таллинна Михаил Кылварт в интервью ERR на прошлой неделе.