В ВОЗ отправили 150 тысяч подписей за введение карантина в Белоруссии

«К сожалению, в Республике Беларусь происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей. По официальным данным, зараженных коронавирусом 150 человек, в реальности их больше. Многим зараженным ставят диагноз пневмония, дабы не портить статистику, не наводить панику. Врачи работают на износ, не хватает оборудования, не хватает аппаратов ИВЛ», - гласит текст петиции на сайте Change.org.

7 апреля в Белоруссию по приглашению президента Александра Лукашенко прибывает миссия ВОЗ для оценки ситуации с коронавирусом и работы медиков. Специалисты пробудут в республике до конца недели, посетят больницы и изучат документацию белорусского Минздрава.

Лукашенко не раз высказывался против введения в стране карантина и режима самоизоляции. По его мнению, заперев людей в «тухлых квартирах», власти сделают только хуже, потому что оттуда заболевших придется госпитализировать уже в тяжелом состоянии и подключать в аппаратам ИВЛ. Лукашенко заявил, что при болезни, наоборот, нужен свежий воздух: так «всегда учили», и посоветовал лечиться в поле, на тракторных работах.

На совещании во вторник, посвященном готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом, Лукашенко заявил, что в странах, где «попытались людей запереть, ничего не получилось», поэтому Белоруссия с одобрения ВОЗ выбрала очаговую тактику борьбы. «Запереть людей в квартирах, как некоторые и в правительстве мне предлагали, - это дело одних суток. Завтра введем военных, омоновцев мобилизуем - в течение суток никого не будет на улице, я вам это гарантирую. Вы считаете, что это метод борьбы? Я считаю, нет», - заявил Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Президент отметил, что в Белоруссии нет лавинообразного прироста заболеваемости коронавирусом. По его данным, госпитализированы 794 человека, 31 находится на аппарате ИВЛ. «Катастрофы абсолютно нет», - сказал глава государства. Отметим, что по официальной информации Минздрава республики, которая не обновлялась с 6 апреля, на стационарном лечении находятся 634 человека. По тем же данным, за весь период в стране скончались 13 пациентов с COVID-19. Лукашенко о случаях смерти не упомянул.

О своем отношении к карантину президент Белоруссии также высказался на совещании по поставкам нефти. «Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?» - цитирует Лукашенко портал Naviny.by.