В Финляндии привезенные из Китая защитные маски не прошли необходимых тестов

Защитные средства, доставленные вчера в Финляндию из Китая, не соответствуют европейским стандартам и не пригодны для использования в больницах, передает Yle.
Руководитель Центра кризисного снабжения Томи Лоунема сообщил о результатах проведенного тестирования на пресс-конференции в среду.
Министерство здравоохранения социального развития, однако, сообщает, что защитные средства можно использовать, к примеру, в уходе за престарелыми на дому, чтобы минимизировать риск заражения от приходящих на дом сиделок.
В Финляндию прибыло два широкофюзеляжных самолета с защитными масками из Китая. На следующей неделе ожидается новая доставка защитных средств на четырех самолетах.
Кроме того, в Финляндии начнется собственное производство защитных средств в течение двух недель. Также в течение 4-5 недель ожидается введение в эксплуатацию производственных линий, которые должны будут обеспечить достаточно защитных средств на нужды всей страны.