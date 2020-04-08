В Финляндии привезенные из Китая защитные маски не прошли необходимых тестов

Руководитель Центра кризисного снабжения Томи Лоунема сообщил о результатах проведенного тестирования на пресс-конференции в среду.

Министерство здравоохранения социального развития, однако, сообщает, что защитные средства можно использовать, к примеру, в уходе за престарелыми на дому, чтобы минимизировать риск заражения от приходящих на дом сиделок.

В Финляндию прибыло два широкофюзеляжных самолета с защитными масками из Китая. На следующей неделе ожидается новая доставка защитных средств на четырех самолетах.