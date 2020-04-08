Ср, 8.04.2020
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  • В Финляндии привезенные из Китая защитные маски не прошли необходимых тестов

В Финляндии привезенные из Китая защитные маски не прошли необходимых тестов

Маски. Иллюстративное фото.

ФОТО: FRED DUFOUR/AFP

Защитные средства, доставленные вчера в Финляндию из Китая, не соответствуют европейским стандартам и не пригодны для использования в больницах, передает Yle.

Руководитель Центра кризисного снабжения Томи Лоунема сообщил о результатах проведенного тестирования на пресс-конференции в среду.

Министерство здравоохранения социального развития, однако, сообщает, что защитные средства можно использовать, к примеру, в уходе за престарелыми на дому, чтобы минимизировать риск заражения от приходящих на дом сиделок.

В Финляндию прибыло два широкофюзеляжных самолета с защитными масками из Китая. На следующей неделе ожидается новая доставка защитных средств на четырех самолетах.

Кроме того, в Финляндии начнется собственное производство защитных средств в течение двух недель. Также в течение 4-5 недель ожидается введение в эксплуатацию производственных линий, которые должны будут обеспечить достаточно защитных средств на нужды всей страны.

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