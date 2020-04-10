Больше всего цены на бензин упали в Таллинне

Пятничное сравнение цен Circle K показывает, что за неделю цены на бензин среди столиц стран Балтии больше всего снизились в Таллинне, в то же время самое дорогое топливо по-прежнему в столице Эстонии.
В Таллинне цены на бензин за неделю упали на пять центов. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели.
В Риге цены на все топливо снизились на четыре цента.
В Вильнюсе цены на бензин остались на уровне прошлой пятницы. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,4 цента.
Самое дорогое топливо в странах Балтии продается в Таллинне. Цена 95-го бензина в пятницу в полдень в столице Эстонии была 1,199 евро, что на 15,5 центов дороже, чем в Риге и на 25,4 цента дороже, чем в Вильнюсе.
Стоимость 98-го бензина в Таллинне составляла 1,249 евро, что дороже на 14,5 центов и 22,5 центов дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.
Стоимость дизельного топлива в Таллинне составляла 1,239 евро, то есть на 28,5 центов больше, чем в Риге, и на 33,4 цента больше, чем в Вильнюсе.