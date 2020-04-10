Больше всего цены на бензин упали в Таллинне

В Таллинне цены на бензин за неделю упали на пять центов. Стоимость дизельного топлива осталась на уровне прошлой недели.

В Риге цены на все топливо снизились на четыре цента.

В Вильнюсе цены на бензин остались на уровне прошлой пятницы. Стоимость дизельного топлива уменьшилась на 0,4 цента.

Самое дорогое топливо в странах Балтии продается в Таллинне. Цена 95-го бензина в пятницу в полдень в столице Эстонии была 1,199 евро, что на 15,5 центов дороже, чем в Риге и на 25,4 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Стоимость 98-го бензина в Таллинне составляла 1,249 евро, что дороже на 14,5 центов и 22,5 центов дороже, чем в Риге и Вильнюсе соответственно.