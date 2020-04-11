В России умерло более ста человек с коронавирусом

У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом. Общее число смертей в Москве увеличилось до 58.

Также стало известно о первом умершем пациенте в Ингушетии. Находившийся в тяжелом состоянии 64-летний мужчина, у которого был подтвержден коронавирус, скончался в реанимационном отделении больницы, сообщили РИА "Новости" в региональном минздраве.

В Ингушетии подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четверо пациентов с подозрением на инфекцию находятся в реанимации. С учетом новых летальных случаев число смертей в России превысило сто человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне констатировал, что с начала недели ситуация с коронавирусом начала ухудшаться, идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сейчас - уже больше тысячи, отметил мэр. Большая часть пациентов поступает еще до того, как диагноз "коронавирус" был установлен лабораторно.

В мэрии также признали, что скорая помощь и больницы Москвы работают на пределе, притом что столица, по словам Собянина, даже близко не подошла к пику заболеваемости. По оценке главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и бывшего министра здравоохранения Вероники Скворцовой, Россия к концу апреля выйдет лишь "на плато" заболеваемости.

После этого последует примерно месяц, когда здравоохранение страны будет работать на грани коллапса, а количество смертей будет в разы выше нынешнего уровня.