Путин признал, что ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается

"Обстановка с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, болезнь у пациентов становится тяжелой. Ближайшие недели во многом станут определяющими. Все действия властей должны быть выстроены оптимальным образом, с запасом и с учетом всех факторов", - отметил президент.

Президент России выделил шесть основных задач:

1. На первом плане остается ситуация, складывающаяся в крупных городах, в том числе в столице. "Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклады, как вы оцениваете текущую ситуацию в целом по стране и по отдельным регионам, - сказал Владимир Путин, обращаясь к участникам совещания. - Особенно, в территориях с повышенными рисками. К таким территориям, конечно, <...> относятся Москва, Московская область, крупные города, включая миллионники, где большая концентрация и плотность населения. Какие дополнительные меры обеспечения безопасности, защиты здоровья граждан здесь принимаются?"

2. Президент отметил, что для успешной борьбы с инфекцией важно точное прогнозирование. "Для того чтобы и дальше действовать на упреждение, <...> нам нужен объективный прогноз. И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно", - сказал Владимир Путин.

3. Он отметил, что действия чиновников, работающих в сфере здравоохранения, должны быть скоординированными. "Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть", - пояснил президент.

4. Глава государства фактически признал, что на все регионы медицинских ресурсов не хватит, а потому придется "латать дыры" там, где это необходимо прежде всего. "Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь, в том числе, о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы", - пояснил президент.

5. Остро стоит и вопрос кадров. Владимир Путин попросил "доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад". "Здесь, как мы и договаривались, необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, а также профильных вузов и училищ. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты", - подчеркнул он.

Владимир Путин добавил, что "конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить". Он предложил "подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям".

6. На борьбу с "коронавирусной заразой" Владимир Путин предложил бросить армию. "Вы знаете, что военнослужащие министерства обороны работают и работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт использовать и здесь (в России. - Прим. NEWSru.com)", - сказал президент.