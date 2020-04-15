В Департаменте здоровья рассказали, как обстоят дела с коронавирусом в Таллинне

«В последние дни мы рассмотрели заражения в Таллинне и Харьюмаа отдельно. Сегодня мы можем сказать, что относительное число заражений среди жителей Таллинна сходно с показателем остального Харьюмаа. Не было никаких больших различий» - , сказал Кадай в интервью Postimees.

Департамент здоровья по принципу случайной выборки протестировал на коронавирус сотрудников трех крупных таллиннских больниц, было взято 360 анализов, которые оказались отрицательными. По словам Кадайя, целью тестирования было исследовать возможные способы распространения инфекции. «За этим решением стояло желание понять распространение болезни. Ознакомились с одним проведенным в Голландии исследованием, из которого следовало, что у четырех процентов сотрудников здравоохранения без симптомов в действительности был коронавирус, и они были инфекционно опасны. Поэтому у нас была необходимость проверить, возможно ли в наших больницах подобное распространение инфекции», - сказал он.

Подобное тестирование всего населения или на Сааремаа, как в случае сотрудников здравоохранения, по словам Кадайя, неразумно. По его мнению, тесты на антитела дали бы лучшую картину распространения вируса в обществе.

«В настоящее время мы пользуемся ПЦР-тестом, который обнаруживает присутствие генетического материала вируса в человеческом организме. Таким образом, цель этого теста - выяснить, заражен ли человек вирусом и распространяет ли он его. Вирус исчезает со временем, но антитела, вырабатываемые организмом, остаются. Для их выявления существуют так называемые экспресс-тесты, которые можно использовать для оценки количества бессимптомных людей, подвергшихся воздействию вируса. Исходя из этого, мы могли бы получить информацию о распространении вируса и сделать прогнозы на будущее», - сказал он.

Кадай объяснил, что такое исследование, основанное на обнаружении антител, планируется провести на Сааремаа, но сегодня точная организация еще согласовывается.