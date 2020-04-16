СМИ: Трамп изучает вариант платить нефтяным компаниям, чтобы они не добывали нефть

Министерство энергетики разработало план компенсации компаниям, которые используют запасы нефти на 365 миллионов баррелей, путем эффективного превращения этой неиспользованной части в запасы правительства США на случай чрезвычайных ситуаций, заявили агентству неназванные высокопоставленные представители администрации.

Майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли примерно на 20 центов до $20,42 за баррель. Ранее в среду фьючерсы на нефть опустились ниже $20 за баррель впервые за 18 лет.

Федеральный закон уже дает Министерству энергетики полномочия резервировать до 1 млрд баррелей нефти на чрезвычайные ситуации - без указания того, куда они должны направляться. Это создает юридическую возможность для хранения нефти за пределами существующего государственного резерва и даже для блокирования ее добычи. В этом случае правительство, по сути, купило бы запертую под землей нефть, но попросило бы производителей воздержаться от ее добычи или доставки.

План потребует миллиарды долларов ассигнований от Конгресса, который совсем недавно отказал администрации Трампа в выделении $3 млрд на покупку нефти для стратегического резерва, напоминает агентство. Подобная сделка может быть беспрецедентной и отражает стремление администрации Трампа помочь отечественным буровикам, пострадавшим от падения спроса, связанного с коронавирусом, в условиях всплеска добычи.

Аналитики, включая экспертов из Wood Mackenzie и IHS Markit (SPB: INFO), ожидают, что резервуары для хранения будут заполнены к лету, если не раньше. Производители, которым некуда поставить свою нефть, будут вынуждены прекратить добычу и уволить работников.

Некоторые уже работают на холостых буровых установках и хранят избыточные запасы в железнодорожных вагонах, в то время как операторы трубопроводов разворачивают потоки, чтобы транспортировать нефть к недозагруженным хранилищам.

Президент Дональд Трамп 3 апреля попросил своего министра энергетики проверить, где еще можно хранить нефть, и искать места, больше, чем есть сейчас.

По словам чиновников, министерство энергетики обсуждает другие идеи, включая складирование нефти в плавучих танкерах, неиспользованных резервуарах на НПЗ и подземных соляных пещерах. Но эти варианты могут занять слишком много времени, в то время как запасы нефти в США приближаются к критической точке.

Более быстрым решением будет эффективное вознаграждение буровым компаниям за то, что они возьмут тайм-аут. В соответствии с подходом, разработанным Министерством энергетики, агентство заключит контракт с компаниями на покупку доказанных запасов нефти, но отложит их добычу на несколько лет, если не на неопределенный срок. Когда эта нефть будет наконец добыта и продана, вырученные средства пойдут в казначейство. Компании будут отбираться на аукционе, а правительство выберет компании, предложившие самые низкие цены.