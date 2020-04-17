Туризм в условиях COVID-19: как европейцы проведут это лето?

Многое указывает на то, что 2020 год станет в Европе, в том числе и в России, годом внутреннего туризма, причем туризма автомобильного. Ведь улететь даже в не столь далекие теплые края будет нелегко: воздушное сообщение вряд ли быстро восстановится в прежнем объеме, да и пользоваться аэропортами и самолетами многие просто не захотят из-за страха заразиться. Не говоря уже о том, что нет ясности, когда и какие границы, а также туристические направления вновь откроются.

Австрийцев призывают бронировать апартаменты в своей стране

Во всяком случае, на внутренний туризм четко сделала ставку в этом году такая вообще-то ориентированная на прием иностранных гостей страна, как Австрия. "Проведите нынешний летний отпуск в Австрии!", - с таким призывом обратилась 8 апреля к согражданам министр туризма Альпийской республики Элизабет Кёстингер.

По ее словам, оптимальным решением было бы забронировать апартамент и там самим готовить еду, ведь в гостиницах опасность заразиться от других гостей выше. Министр заверила, что пляжи на озерах будут непременно работать при соблюдении, естественно, гигиенических норм, которые еще предстоит уточнить, а вот бассейны и термы, возможно, откроются позже.

На вопрос журналистов, а смогут ли австрийцы, имеющие, например, летние домики в Греции, туда поехать, Элизабет Кёстингер ответила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждой конкретной стране. В самой Австрии уже началось смягчение ограничительных мер.

Бум внутреннего туризма в Германии обернется ростом цен

На относительно быстрое восстановление внутреннего туризма рассчитывают сейчас и многие регионы Германии, богатые не только культурно-историческими достопримечательностями, но и красивой природой. Например, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн с ее курортами на побережьях Северного и Балтийского морей. Земельный министр экономики Бернд Буххольц считает ошибочным "уже сейчас объявлять потерянным весь летний сезон".

Более того, он полагает, что в Германии мы можем увидеть в ближайшие годы даже бум внутреннего туризма, тогда как поездки за рубеж многие немецкие туристы под впечатлением пандемии решат на некоторое время отложить.

Если такой прогноз сбудется, то цены на морской летний отдых в ФРГ, и так довольно высокие, могут значительно вырасти, поскольку к многочисленным традиционным любителям балтийских и североморских пляжей и островов добавятся все те, кто теперь предпочтут их южным морям. Рост цен произойдет, скорее всего, и на популярных морских курортах Бельгии и Нидерландов, до которых немцам тоже легко добраться на автомобилях.

Туристов в Испании ждут большие скидки

Если на побережьях Германии отдыхают почти только немцы, то в Австрии 75 процентов ночевок в гостиницах - как в горнолыжный сезон, так и в период летних горных прогулок - приходятся на иностранцев. Поскольку зарубежных туристов из-за различных ограничений свободы перемещения этим летом окажется мало, то австрийцев, похоже, ждут низкие, возможно даже необычайно низкие цены.

Аналогичная ситуация сложится, скорее всего, в Италии и Испании. Так, правительство в Мадриде по сообщениям СМИ собирается либо сильно ограничить в летние месяцы приток туристов в страну, либо даже полностью закрыть ее для иностранных отпускников, чтобы предотвратить массовый завоз инфекции. Вместо этого власти собираются стимулировать внутренний туризм, особо поддерживая небольшие гостиницы в сельских районах вдали от мест большого скопления людей.

Понятно, что 47 миллионов жителей Испании никак не смогут заменить 84 миллиона иностранных гостей, посетивших эту страну в прошлом году. Привлечь соотечественников, многие из которых материально сильно пострадали от длительного и строгого карантина, пустующие испанские гостиницы смогут только особо низкими ценами. (Если, конечно, отели не участвуют в госпрограмме размещения врачей и представителей групп риска "Ноев ковчег").