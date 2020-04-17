Видео ⟩ Музыкальное предупреждение финской полиции: сотрудник в форме перепел советский хит!

Тенор финской полиции Петрус Шредерус спел на мелодию песни, хорошо известной в исполнении Марка Бернеса, чтобы донести послание правоохранительных органов страны: полиция надеется справиться с бедами повседневной жизни и продолжает рекомендовать оставаться дома и избегать тесных контактов.