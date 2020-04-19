Путин поздравил православных с Пасхой: "Ситуация в России под полным контролем"

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, заявил о возможности страны решения проблемы распространения коронавируса своими силами.
"От души поздравляю всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением, с великим праздником святой Пасхи", - говорится в послании президента, размещенном на сайте Кремля.
"В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всем мире - коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
"Вместе, объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы. И для этого, как я уже не раз говорил, у нас всё есть: здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. "Мы внимательно анализируем опыт других стран, активно взаимодействуем с нашими зарубежными друзьями и коллегами, понимаем, что происходит, видим риски, знаем, что нужно делать при любом развитии ситуации, и делаем то, что необходимо. Работаем при этом на опережение", - отметил Путин.
"Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Всё наше общество объединяется перед общей угрозой", - подчеркнул российский президент.