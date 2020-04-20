Галерея ⟩ Рауль Сием утвержден в должности министра внешней торговли и инфотехнологий

Сегодня, 20 апреля, премьер-министр Юри Ратас представил президенту Керсти Кальюлайд кандидата в министры внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, после чего он был утвержден в должности.
В пятницу Эстонская консервативная народная партия сообщила, что отзывает с должности входившего в правительственную делегацию EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару. Поскольку, согласно коалиционному договору, этой политической сферой управляет EKRE, премьер-министр попросил президента освободить министра Каймара Кару от должности. «От всего сердца желаю Каймару удачи во всех последующих начинаниях», - сказал премьер-министр Ратас.
В тот же день он предложил президенту Керсти Кальюлайд освободить от должности министра внешней торговли и информационных технологий Каймара Кару и назначить новым министром Рауля Сиема.
Президент вносит изменения в состав правительства в течение трех дней с момента получения предложения.
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