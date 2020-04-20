Галерея ⟩ Рауль Сием утвержден в должности министра внешней торговли и инфотехнологий

В пятницу Эстонская консервативная народная партия сообщила, что отзывает с должности входившего в правительственную делегацию EKRE министра внешней торговли и инфотехнологий Каймара Кару. Поскольку, согласно коалиционному договору, этой политической сферой управляет EKRE, премьер-министр попросил президента освободить министра Каймара Кару от должности. «От всего сердца желаю Каймару удачи во всех последующих начинаниях», - сказал премьер-министр Ратас.