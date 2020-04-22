Премьер-министры стран Балтии обсудят сотрудничество по скоординированному выходу из кризиса

В среду премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Эстонии Юри Ратас и Литвы Саулюс Сквернялис проведут видеоконференцию для обсуждения возможности сотрудничества стран Балтии по скоординированному выходу из кризиса из-за пандемии Covid-19 и восстановлению экономики, сообщили агентству BNS в бюро премьера Латвии.
Кариньш с эстонским и литовским коллегами обсудит ситуацию в Европе и странах Балтии в связи с распространением "Covid-19, а также сотрудничество и координированные действия при постепенной отмене ограничений и возобновлении экономической деятельности.
Также будет обсуждаться сотрудничество по реализации региональных инфраструктурных и энергетических проектов, которые будут особенно актуальны для развития экономики после кризиса.