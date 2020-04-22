Ср, 22.04.2020
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Премьер-министры стран Балтии обсудят сотрудничество по скоординированному выходу из кризиса

Латвийско-литовская граница.

ФОТО: Edijs Palens/zumapress.com/Scanpix

В среду премьер-министры Латвии Кришьянис Кариньш, Эстонии Юри Ратас  и Литвы Саулюс Сквернялис проведут видеоконференцию для обсуждения возможности сотрудничества стран Балтии по скоординированному выходу из кризиса из-за пандемии  Covid-19  и восстановлению экономики, сообщили агентству BNS в бюро премьера Латвии.

Кариньш с эстонским и литовским коллегами обсудит ситуацию в Европе и странах Балтии в связи с распространением "Covid-19, а также сотрудничество и координированные действия при постепенной отмене ограничений и возобновлении экономической деятельности.

Также будет обсуждаться сотрудничество по реализации региональных инфраструктурных и энергетических проектов, которые будут особенно актуальны для развития экономики после кризиса.

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