Рейтинги: Партия реформ сохраняет лидерство, поддержка центристов сократилась

Партия реформ все еще занимает в рейтинге первое место. Но если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов быстро начала расти. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.