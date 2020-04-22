Ср, 22.04.2020
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Рейтинги: Партия реформ сохраняет лидерство, поддержка центристов сократилась

Партия реформ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

Партия реформ все еще занимает в рейтинге первое место. Но если совсем недавно ее отрыв от ближайшего конкурента составлял около десяти процентов, то в условиях чрезвычайного положения поддержка конкурентов быстро начала расти. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно опросам, проведенным в период с 24 марта по 20 апреля, за реформистов сейчас готовы проголосовать 32,4% избирателей.

На второй строчке расположилась Центристская партия (25,8%). Во время предыдущего опроса поддержка составляла 26,6 процента.

Консервативную народную партию поддерживают 15,9%. За ней расположилась "Ээсти 200" (7,8%). За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 7,4 процента респондентов."Отечество" поддерживает 5,3% респондентов.

Правящую коалицию поддерживает 47 процентов, а оппозицию 39,8% опрошенных.

В рамках исследований был опрошен 4001 человек в возрасте от 18 лет.

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