Обувные магазины открылись. Ограничения смягчили, а нам не сказали?

«Это в принципе невозможно - отменять ограничения так, чтобы не информировать об этом людей, - объяснила советник по прессе Бюро коммуникации правительства Эстонии Евгения Вяря. - Если магазин имеет отдельный вход c улицы или через парковку и возможность полностью изолироваться от торгового центра, они может продолжать работать с соблюдением правила 2+2 и при наличии дезинфицирующих средств».

Трудно себе представить отдельный вход отдельно взятого магазина в крупном торговом центре, но в данных случаях так и получилось. По словам административного управляющего торговым центром T1 Mall Tallinn Янара Йытса, у магазина NS King, открывшегося на днях, имеется отдельный вход с улицы: «Это согласуется с введенными правительством ограничениями».

Исполнительный директор сети обувных магазинов Danija Оксана Кулик сказала, что минимум у двух их магазинов в торговых центрах тоже имеется отдельный вход со стороны парковки: «Мы согласовали открытие наших магазинов с Департаментом здоровья, звонили на инфолинию. В Рокка-аль-Маре в наш магазин есть отдельный вход с улицы. Ни мы, ни покупатели в сам центр попасть не можем».

По словам Кулик, руководство очень жалеет, что не использовало эту возможность раньше: «У нас 40 человек работников, которых нужно кормить. Эти входы совершенно автономные, в магазинах предусмотрено все, что нужно: есть обозначения на полу, регулирующие расстояние между клиентами, расставлены стеллажи, имеются дезинфицирующие средства. Наша беда, что мы так поздно поняли, что можем работать».

К сожалению, в Danija пока не работает сайт, поэтому заниматься онлайн-торговлей эта сеть в Эстонии пока не может: «Наше отделение самое маленькое, сейчас работают с Литвой, где наших магазинов очень много, и Латвией. Однажды дойдет очередь и до нас. Поэтому открытие магазинов в торговых центрах для нас жизненно важно. Правда, это пока можно сделать не везде».

Руководитель сети магазинов уточнила, что в только сегодня открывшемся магазине в Таллинне за первые часы работы ни одного клиента пока не было, но надежда на восстановление торговли есть: «Больше в Рокка-аль-Маре практически никого нет. Но мы и не ходим никуда, сидим в своем магазине».