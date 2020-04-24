Обувные магазины открылись. Ограничения смягчили, а нам не сказали?

За последние полторы недели как минимум два известных обувных магазина объявили об открытии своих торговых точек в торговых центрах Таллинна и Ида-Вирумаа. Об открытии они оповестили клиентов через рекламные рассылки и рекламные объявления в сети Facebook. Это граничащая с преступлением смелость или государство пошло на послабления, сообщив об этом продавцам, но не сообщив покупателям?
«Это в принципе невозможно - отменять ограничения так, чтобы не информировать об этом людей, - объяснила советник по прессе Бюро коммуникации правительства Эстонии Евгения Вяря. - Если магазин имеет отдельный вход c улицы или через парковку и возможность полностью изолироваться от торгового центра, они может продолжать работать с соблюдением правила 2+2 и при наличии дезинфицирующих средств».
Трудно себе представить отдельный вход отдельно взятого магазина в крупном торговом центре, но в данных случаях так и получилось. По словам административного управляющего торговым центром T1 Mall Tallinn Янара Йытса, у магазина NS King, открывшегося на днях, имеется отдельный вход с улицы: «Это согласуется с введенными правительством ограничениями».
Исполнительный директор сети обувных магазинов Danija Оксана Кулик сказала, что минимум у двух их магазинов в торговых центрах тоже имеется отдельный вход со стороны парковки: «Мы согласовали открытие наших магазинов с Департаментом здоровья, звонили на инфолинию. В Рокка-аль-Маре в наш магазин есть отдельный вход с улицы. Ни мы, ни покупатели в сам центр попасть не можем».
По словам Кулик, руководство очень жалеет, что не использовало эту возможность раньше: «У нас 40 человек работников, которых нужно кормить. Эти входы совершенно автономные, в магазинах предусмотрено все, что нужно: есть обозначения на полу, регулирующие расстояние между клиентами, расставлены стеллажи, имеются дезинфицирующие средства. Наша беда, что мы так поздно поняли, что можем работать».
К сожалению, в Danija пока не работает сайт, поэтому заниматься онлайн-торговлей эта сеть в Эстонии пока не может: «Наше отделение самое маленькое, сейчас работают с Литвой, где наших магазинов очень много, и Латвией. Однажды дойдет очередь и до нас. Поэтому открытие магазинов в торговых центрах для нас жизненно важно. Правда, это пока можно сделать не везде».
Руководитель сети магазинов уточнила, что в только сегодня открывшемся магазине в Таллинне за первые часы работы ни одного клиента пока не было, но надежда на восстановление торговли есть: «Больше в Рокка-аль-Маре практически никого нет. Но мы и не ходим никуда, сидим в своем магазине».
Таким образом, все промтоварные магазины, расположенные рядом с выходом из торговых центров, имеющие отдельный вход с парковки или с улицы, могут спокойно возобновлять работу. Для уточнения деталей можно связаться с Департаментом здоровья или позвонить на кризисную линию 1247. Главное - не повторять ошибок коллег и не сообщать о своем открытии, призвав немедленно бежать на шопинг. «Все рекламные кампании, призывающие к массовому шопингу, не являются примером ответственного поведения», - подчеркнули в Бюро коммуникации правительства.