Цены на квартиры падают незначительно, а интерес растет быстро

Хотя по предварительной статистике Земельного департамента* видно, что по сравнению с мартом в апреле будет совершено почти вдвое меньше сделок купли-продажи квартир, но цены сделок снизились лишь на несколько процентов. Если в марте средняя цена сделки с квартирами в Эстонии составляла 1380 евро за квадратный метр, то по состоянию на 23 апреля средняя цена сделки в этом месяце остается на уровне 1342 евро за квадратный метр. В Таллинне снижение цены квадратного метра несколько больше, соответствующие цифры составляют 2072 и 2000 евро.