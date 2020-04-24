Цены на квартиры падают незначительно, а интерес растет быстро

Хотя по предварительной статистике Земельного департамента* видно, что по сравнению с мартом в апреле будет совершено почти вдвое меньше сделок купли-продажи квартир, но цены сделок снизились лишь на несколько процентов. Если в марте средняя цена сделки с квартирами в Эстонии составляла 1380 евро за квадратный метр, то по состоянию на 23 апреля средняя цена сделки в этом месяце остается на уровне 1342 евро за квадратный метр. В Таллинне снижение цены квадратного метра несколько больше, соответствующие цифры составляют 2072 и 2000 евро.
«Эти цифры показывают, что люди и компании, продающие жилье, сейчас выжидают. Поскольку это касается значительных сумм, изменение цен на рынке недвижимости займет время», - сказала Карин Ноппель-Кокеров, директор портала недвижимости City24.ee.
«Если проследить за посещением нашего портала недвижимости, то станет ясно, что число людей, которые заинтересованы в жилье, в настоящее время имеет тенденцию к росту. По сравнению с первой половиной марта поиск квартир и домов увеличился почти на 25%. Особенно заметен рост интереса к городским домам, дачам и загородным домам», - прокомментировала Ноппель-Кокеров.
* Данные Земельного департамента по апрельским сделкам являются предварительными и могут быть изменены.