Уровень доверия Путину упал до минимума за 14 лет

О доверии Владимиру Путину в марте 2020 года заявили 28,3% россиян, сообщил ВЦИОМ. Это рекордно низкий показатель с января 2006 года, когда социологическая служба начала проводить такое исследование. В декабре 2019 года уровень доверия Путину оказался ниже 30% - 29,8%. В январе он поднялся до 30,6%, но в феврале снова упал до 29%.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос ("Если говорить о политиках, кому вы доверяете?"). Прямой вопрос о доверии конкретно Путину ВЦИОМ задавал россиянам 19 апреля. Положительно на него ответили 69,8% респондентов. Пик доверия Путину по опросу, проводимому с закрытым вопросом, наблюдался 26 января 2020 года - 73,9%. 22 марта уровень доверия упал до самого низкого значения - 67%, отмечает Forbes.

ВЦИОМ проводил опросы только по закрытому вопросу до мая 2019 года. Но после того, как о доверии Путину заявили лишь 30,5% опрошенных, социологи начали использовать закрытый вопрос, предполагающий четкий ответ ("Скажите, пожалуйста, вы доверяете или не доверяете [данному политику]?"). Кроме того, ВЦИОМ начал публиковать замеры доверия россиян к политикам раз в месяц. До этого они выходили еженедельно.

"Открытый вопрос больше про память и информационную активность, чем про доверие, к сожалению. Я бы вообще этот вопрос перестал задавать, но если я его перестану задавать, то меня начнут в каких-то ужасных штуках подозревать", - заявил тогда Forbes гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Снижение рейтинга главы государства фиксирует и "Левада-центр". В январе 2020 года уровень одобрения работы Путина на посту президента составлял 68%, в феврале - 69%, после чего снизился до 63% в марте. При этом доверяли Путину в феврале лишь 35% россиян. За два года уровень доверия к президенту обвалился практически вдвое.

Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составил 52,1%, показал опрос с закрытым вопросом, проведенный ВЦИОМ за неделю с 13 по 19 апреля. Деятельность Мишустина, по опросу ВЦИОМ, одобряли 38,9% респондентов. При этом деятельность его предшественника Дмитрия Медведева перед отставкой правительства одобряли почти столько же респондентов - 38,1% россиян. К 19 апреля Медведеву доверяли 25,2%.