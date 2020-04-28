Вт, 28.04.2020
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Реорганизация школьного обучения в Кейла: суд рассмотрит жалобу летом

Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Таллиннский административный суд перенес на начало лета рассмотрение жалобы на решение властей Кейла реорганизовать в городе школьное обучение, в результате которого с 1 сентября этого года местные первоклассники не смогут учиться на русском языке, пишет Rus.ERR.

Изначально суд должен был рассмотреть жалобу 29 апреля, но из-за коронавируса заседание перенесли на июнь.

"Заседание было отложено в связи с чрезвычайным положением", - сообщили во вторник в пресс-службе суда, а также добавили, что в настоящий момент во время чрезвычайного положения административный суд проводит судебные слушания только в случае крайней необходимости.

По решению судьи жалоба будет рассмотрена 2 июня.

В конце ноября прошлого года Кейлаское горсобрание проголосовало за слияние эстонской Кейлаской школы с русской Кейлаской основной школой: это значит, что что с 1 сентября набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, но у учеников останется возможность обучения на русском языке со 2-го по 9-й класс.

Председатель попечительского совета Кейлаской основной школы с русским языком обучения Оксана Пост и еще несколько родителей оспорили это решение в суде.

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