В Швеции откорректировали статистику по COVID-19: умерших больше

В ведомстве располагают статистикой, в которой количество умерших от коронавируса в Швеции на 10% выше, чем по статистике, которую приводит Агентство общественного здоровья.

Разница связана с тем, что эти учреждения регистрируют смерти от коронавируса по разным подходам. Нацсовет по вопросам здоровья включил в этот перечень всех людей, причиной смерти которых указан COVID-19, тогда как Агентство общественного здоровья - только умерших пациентов, имевших положительный тест на коронавирус.

Как рассказала на пресс-конференции Мона Хойгрен, глава департамента Нацсовета по вопросам здоровья, по большинству показателей данные обоих ведомств почти совпадают - распределение по возрасту, полу, наличию других хронических болезней, но цифры по количеству погибших от коронавируса отличаются.

Как известно, Швеция предоставляет приоритет в тестировании группам риска - тяжелобольным пациентам, пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

Как отмечает издание, данные обнародовали только сейчас из-за того, что передача свидетельств с причиной смерти - длительная бюрократическая процедура, которая занимает 3-4 недели.

Около 90% погибших были старше 70 лет, и только 1% - моложе 50. Большинство имели другие хронические болезни.

На сегодняшнем брифинге представители здравоохранения Швеции объявили о 81 случае смерти от коронавируса за последний день, в результате чего общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 2355-и.

В настоящее время в Швеции регистрируется 225 случаев смерти от коронавируса на миллион жителей. В Финляндии соответствующее соотношение составило 35 по состоянию на понедельник.

Вчера было зарегистрировано 80 смертей.